Kaybettiği annesini unutamayınca bu hale geldi

Bu denli radikal değişimin ardında yatan sebepse acısını unutmak istemesiymiş. Dövme yaptırdıkça rahatlama hissi duyduğu için vücudunu rengarenk boyattığını söyleyen Allen'ın radikal değişimi ise 2008 yılında başlamış. Allen'ın bu denli değişim geçirmesinin ardında bakın ne yatıyormuş.
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