Kaybettiği annesini unutamayınca bu hale geldi

Bu denli radikal değişimin ardında yatan sebepse acısını unutmak istemesiymiş. Dövme yaptırdıkça rahatlama hissi duyduğu için vücudunu rengarenk boyattığını söyleyen Allen'ın radikal değişimi ise 2008 yılında başlamış. Allen'ın bu denli değişim geçirmesinin ardında bakın ne yatıyormuş.

Onu bu hale anne acısı getirdi

1 / 4 Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan İngiliz Paul Allen (59), tüm vücudunu kaplayan dövmeleriyle ilgi odağı oldu. Allen, 10 yıl önce annesini kaybettiğini, üzüntüsünden vücuduna dövme yaptırmaya başladığını söyledi.

2 / 4 Side turizm bölgesindeki 5 yıldızlı otelde kız arkadaşıyla tatil yapan Paul Allen, bütün vücuduna yaptırdığı dövmelerle yerli- yabancı turistlerin dikkatini çekti. Kollarının, bacaklarının ve vücudunun tamamının yanı sıra yüzü ile başı da yaptırdığı renkli dövmelerle kaplı olan Allen, 10 yıl öncesine kadar vücudunda dövme bulunmadığını söyledi.

3 / 4 Annesini 2008 yılında kaybettiğini anlatan Allen, acısını unutmak için arkadaşının önerisiyle vücuduna dövme yaptırmaya başladığını kaydetti. Dövme yaptırdıkça rahatlama hissi duyduğunu dile getiren Allen, "Geçen 10 yılda ellerim ve ayaklarım dahil vücudumun her yerine dövme yaptırdım" dedi.