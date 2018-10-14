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Kaybettiği köpeği için sosyal medyada yardım istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 18:00 | Son Güncelleme

Isparta'da köpeğini kaybeden Sema Bağbak: - "Benim hayatımda bir tek o var. Başka kimsem yok. Ölüyse bile bulmak istiyorum"

Isparta'da, köpeğini kaybeden Sema Bağbak, sosyal medyada köpeğinin bulunması için ağlayarak yardım istedi.

Bağbak, 7 yaşındaki "Fındık" adlı köpeğini 10 Ekim Çarşamba günü kaybetti. Köpeğini bulamayan Bağbak, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, gözyaşları içerisinde yardım çağrısı yaptı.

Köpeğini bulanlara maddi ve manevi destekte bulunacağını duyuran Bağbak, yayınladığı videoda, "Fındık kayıp. Ne olur paylaşın. Köpek yok, nerede bilmiyorum. Haber vermediğim yer kalmadı. Akibetini bilmek istiyorum. Ne olur kimin elindeyse getirsin. Bulamıyorum köpeğimi. Bulana ne istiyorsa onu vereceğim" ifadelerini kullandı.

- "Benim hayatımda bir tek o var"

Bağbak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğinin ilaç tedavisi gördüğünü ve acilen bulunması gerektiğini belirtti.

Kayıp acısının çok zor bir durum olduğunu dile getiren Bağbak, şöyle devam etti:

"Köpeğim en son Sav kasabası civarında görülmüş. Ben ölüsünü bulmaya dua eder oldum. Kimin elindeyse köpeğimi getirsin veya akıbetini bildirsin. Gerçekten zor durumdayım. Ben onu sokaktan aldım. 8 aylıkken. Rahatsızdı. Benim hayatımda bir tek o var. Başka kimsem yok. Ben ölüyse bile bulmak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Kimin elindeyse ben ona hangi köpeği isterse alayım. Maddi ve manevi ne istiyorsa yapacağım. Ne olur benim köpeğimi getirsin."

Arama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Bağbak, "O bensiz mutlu olamaz, alan kişi de köpek de mutlu olamaz. Gören kişi videoyu açarsa benim sesime gelecektir." dedi.

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