- "Kaybettiğimiz değerleri yaşatıyorlar"

GAZİANTEP (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Genç Kızılayın yurt içindeki 120 üniversitede bulunan gönüllüleri, şehir hayatı içerisinde unutulan bazı kültürel ve toplumsal değerleri yaşatmak için köylerde sürdürdükleri faaliyetlerle farkındalık oluşturuyor.

Genç Kızılay gönüllüsü üniversite öğrencileri özellikle sosyal faaliyetler açısından imkanların kısıtlı olduğu bölgelerde çocuklar için konser, hediye dağıtımı, yüz boyama gibi farklı etkinlikler gerçekleştiriyor. Toplumsal ve kültürel değerleri yaşatmayı amaçlayan gönüllüler, yaşlı ve hasta ziyaretinde bulunuyor. Yaşlıların ev işleriyle de ilgilenen gönüllüler, onların sorun ve ihtiyaçlarını not ederek Türk Kızılayına iletiyor.

Geçen yıl düzenledikleri etkinliklerle 2 milyon 445 bin 406 kişiye ulaşan Genç Kızılay gönüllüleri, 404 bin 19 kişiye de ilk yardım, akran ilişkileri ve kültürel değerler eğitimi verdi.

Genç Kızılay Üniversiteler Birimi Başkanı Akif Emre Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok bölgesinde, özellikle kırsal kesimlerde gönüllüleri aracılığıyla çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler yürüttüklerini söyledi.