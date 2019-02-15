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"Kaybettiğimiz değerleri yaşatıyorlar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 11:14 | Son Güncelleme

Genç Kızılay gönüllülerinin, şehir hayatı içerisinde unutulan bazı kültürel ve toplumsal değerleri yaşatmak için köylerde sürdürdükleri faaliyetler farkındalık sağlıyor - Geçen yıl düzenledikleri etkinliklerle yaklaşık 2,5 milyon kişiye ulaşan Genç Kızılay gönüllüleri, 404 bin kişiye de eğitim verdi - Genç Kızılay Üniversiteler Birimi Başkanı Akif Emre Aktaş: - "Sadece çocuklarla değil köy ahalisiyle de ilgileniyorlar. Onların evlerini, camileri temizliyorlar. Kaybettiğimiz değerleri bu şekilde yaşatıyorlar. Bu değerlerimize karşılık beklemeden sahip çıkmak önemli" - "Geçen yıl Türkiye'deki 120 üniversitemizde gönüllük faaliyetleri yürüttük. Bu yılki hedefimiz 180 üniversitede kulüplerimiz vasıtasıyla faaliyetlerimizi yürütmek"

GAZİANTEP (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Genç Kızılayın yurt içindeki 120 üniversitede bulunan gönüllüleri, şehir hayatı içerisinde unutulan bazı kültürel ve toplumsal değerleri yaşatmak için köylerde sürdürdükleri faaliyetlerle farkındalık oluşturuyor.

Genç Kızılay gönüllüsü üniversite öğrencileri özellikle sosyal faaliyetler açısından imkanların kısıtlı olduğu bölgelerde çocuklar için konser, hediye dağıtımı, yüz boyama gibi farklı etkinlikler gerçekleştiriyor. Toplumsal ve kültürel değerleri yaşatmayı amaçlayan gönüllüler, yaşlı ve hasta ziyaretinde bulunuyor. Yaşlıların ev işleriyle de ilgilenen gönüllüler, onların sorun ve ihtiyaçlarını not ederek Türk Kızılayına iletiyor.

Geçen yıl düzenledikleri etkinliklerle 2 milyon 445 bin 406 kişiye ulaşan Genç Kızılay gönüllüleri, 404 bin 19 kişiye de ilk yardım, akran ilişkileri ve kültürel değerler eğitimi verdi.

Genç Kızılay Üniversiteler Birimi Başkanı Akif Emre Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok bölgesinde, özellikle kırsal kesimlerde gönüllüleri aracılığıyla çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Türk Kızılayının sadece kan bağışı alan bir kurum olmadığını göstermek istediklerini dile getiren Aktaş, insanın olduğu her yere ulaşmaya gayret ettiklerini belirtti.

Aktaş, çocukların güzel değerleri öğrenmesi için gayret sarf ettiklerini vurgulayarak "Köylerdeki öğrencilerimizle güzel vakit geçiriyoruz. Gelecekte de ağabeyleri ve ablaları gibi bu çalışmaları devam ettirmelerini arzu ediyoruz. Karşılık beklemeden bir şeyler yapabilmeyi arkadaşlarımıza göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Genç Kızılay olarak 2 milyon gönüllü hedefleri olduğuna dikkati çeken Aktaş, "Geçen yıl Türkiye'deki 120 üniversitemizde gönüllük faaliyetleri yürüttük. Bu yıl ki hedefimiz 180 üniversitede kulüplerimiz vasıtasıyla faaliyetlerimizi yürütmek." dedi.

- "Kaybettiğimiz değerleri yaşatıyorlar"

Gönüllülerin yürüttüğü en önemli vazifenin karşılık beklemeden hareket etmek olduğunu ifade eden Aktaş, şöyle devam etti:

"Sadece çocuklarla değil, köy ahalisiyle de ilgileniyorlar. Onların evlerini, camileri temizliyorlar. Kaybettiğimiz değerleri yaşatıyorlar. Bu değerlerimize karşılık beklemeden sahip çıkmak önemli. Şehir hayatı insanları bazı gerçeklerden uzaklaştırabiliyor. Bugün bilgisayar başında aslında buradaki köy ortamını anlamayabiliyoruz. Her yerin fotoğrafları ve uydu görüntülerini görebiliyoruz ama o atmosferi yerinde yaşamak gerçekten farklı bir şey."

Aktaş, gönüllülerin yurt dışına da gönderildiğini aktararak Genç Kızılayın başta Suriye ve Afganistan olmak üzere, Afrika'dan Balkanlara ve Asya'ya kadar sahadaki profesyonel ekiplere destek sağladığını anlattı.

Türk halkının merhamet ve şefkat gibi insani değerlere sahip olduğuna dikkati çeken Aktaş, yardıma muhtaçlarda tebessüm bile sağlayabilmelerinin kendilerine yettiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Genç Kızılay Gönüllü yardım

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