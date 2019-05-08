HABER

Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 19:24 | Son Güncelleme

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için çalışma yürütülüyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için çalışma yapılıyor.

Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oyun oynayan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı göremeyen babaannesi, çevrede arama yaptı.

Torununu bulamayan babaanne, ailesine haber verdi. Diğer aile üyeleri ile mahalle sakinlerinin de katılımıyla yapılan aramalardan da sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirildi.

Küçük çocuğun bulunması için jandarma, AFAD ve vatandaşların katılımıyla çalışma yürütülüyor.

Çalışmalara Ladik Asayiş Komando Birliğinden 2 tim, İl Jandarma Komutanlığı ve Vezirköprü Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD bünyesinde bulunan 4 iz takip köpek timi katılıyor.

Bölgede sağanağın etkili olduğu, çalışmalarının arazi ve ormanda sürdürüldüğü belirtildi.

Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin! Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin!
HES kanalına düşen karacalar boğulmaktan kurtarıldıHES kanalına düşen karacalar boğulmaktan kurtarıldı
Seyfi hak ettiği şampiyonluğa kavuştu (3)Seyfi hak ettiği şampiyonluğa kavuştu (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayıp Çocuk Vezirköprü

En Çok Okunan Haberler

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

Saadet Partisi'nden İstanbul seçimiyle ilgili yeni açıklama

Saadet Partisi'nden İstanbul seçimiyle ilgili yeni açıklama

Binlerce kişi bu düzenlemeyi bekliyor

Binlerce kişi bu düzenlemeyi bekliyor

DSP İstanbul adayı seçimden çekilecek mi? Açıklama geldi

DSP İstanbul adayı seçimden çekilecek mi? Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 23 Haziran seçiminde destekleyecekleri ismi açıkladı

Mustafa Destici, 23 Haziran seçiminde destekleyecekleri ismi açıkladı

Bağcılar'da 3 kişiyle çatışan iş insanı yaralandı

Bağcılar'da 3 kişiyle çatışan iş insanı yaralandı

Balıkesir'de karaya uyuşturucu madde vuruyor

Balıkesir'de karaya uyuşturucu madde vuruyor

Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

Emrah Serbes davasında temyiz incelemesi, duruşmalı yapılacak

Emrah Serbes davasında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.