Kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan kız çocuğunun bulunması için yapılan arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın bulunması için arama çalışmasına devam edildi.

Çalışmalara Ladik Asayiş Komando Birliğinden 2 tim, İl Jandarma Komutanlığı ve Vezirköprü Jandarma Komutanlığı ile AFAD ve UMKE ekipleri katıldı.

Arama çalışmaları sağanak nedeniyle güçlükle yapılırken, 4'üncü günde de Ecrin'e ulaşılamadı.

Bu arada Ecrin'in babasının 3 aylıkken kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği, annesi Sevcan Kurnaz'ın da yaklaşık bir yıl önce ikinci evliliğini, ilk eşinin yeğeni olan Deniz Kurnaz ile yaptığı öğrenildi.

Alancık Mahallesi Muhtarı ve Ecrin'in üvey dedesi Nuri Kurnaz, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıl önce Ecrin'in babası olan kayınbiraderinin vefat etmesi üzerine çocuğa ve annesine sahip çıkmak için oğlu Deniz Kurnaz ile Sevcan'ı evlendirdiğini söyledi.

Ecrin'i, oğlu Deniz Kurnaz'ın nüfusuna geçirdiklerini dile getiren Kurnaz, "Çocuğa sahip çıkmak için böyle bir şey yaptık ama şimdi kayboldu, içim yanıyor." dedi.