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'Kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler' paylaşımlarına soruşturma!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2018 10:57 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Darbe gecesi kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler” başlığı ile sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçekle hiçbir alakasının bulunmadığını, algı oluşturmaya yönelik bu tarz asılsız haberi yapanlar ve paylaşanlar hakkında re’sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

'Kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler' paylaşımlarına soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Bir kısım internet haber sitelerinde ve sosyal medya paylaşımlarında 'Darbe gecesi kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler' başlığı altında Şanlıurfa ilinde 3 yıl öncesine ait başka bir adli olayla ilgili fotoğrafları da kullanmak suretiyle yapılan haberlerin gerçekle hiçbir alakasının bulunmadığı, tamamen algı oluşturmaya yönelik bu tarz asılsız haberi yapanlar ve paylaşanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatıldığı hususu kamuoyunun bilgilerine duyurulur" denildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara asker TSK 15 Temmuz Şanlıurfa

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Yalan haberi yapana okkalı bir ceza verilmeli bu işin şakası olmaz.
peki siz niye böyle başlık attıyorsunuz ?
FETÖ cülere üç yılbeşyıl yediyıl veren hakimlere fotoğrafları gönderin.Verdiğiniz cezaya bakın bu vatan evlatlarına bakın deyin.Kendi çocuğu asker olan hakim bu kararı verir mi?tümfetöcüler örgüt üyesi verin 6 yıl 4 ay.Yönetici kim? Her ilin yönetici var .Ama hiç yönetici cezası alan yok. Birde doktorlar !!!!!! Doktorlara SGK yı soy kararı verildi.Fetö cüdoktorlar özel hastahanelerde para basıyor.Gribe en az beş tahlil.
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