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Kaybolan 2 kişinin cesedi sulama havuzunda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 13:15 | Son Güncelleme

Mersin’in Silifke ilçesinde 3 gün önce kaybolan 2 kişinin cesedi sulama havuzunda bulundu.Alınan bilgiye göre, Pazarkaşı Mahallesinde ikamet eden İlyas Bulutoğlu (21) ve Duran Teynel (30), evlerinden 3 gün önce dışarı çıktı.

Mersin’in Silifke ilçesinde 3 gün önce kaybolan 2 kişinin cesedi sulama havuzunda bulundu.
Alınan bilgiye göre, Pazarkaşı Mahallesinde ikamet eden İlyas Bulutoğlu (21) ve Duran Teynel (30), evlerinden 3 gün önce dışarı çıktı. Aradan geçen zamana rağmen evlerine dönmeyen Bulutoğlu ve Teynel’i merak eden aileleri ve diğer yakınları, aramaya başladı.
Kısa süre sonra İlyas Bulutoğlu ve Duran Teynel’in cesedini çevredeki vatandaşlar evlerinin 1 kilometre uzağında bahçe sulama havuzunda buldu.
Olay yerine çağrılan Mersin Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri Bulutoğlu ve Teynel’in cansız bedenlerini sudan çıkardı.
Acı haber üzerine olay yerine gelen aileleri gözyaşlarına boğuldu.
Bulutoğlu ve Teynel’in cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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