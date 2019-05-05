HABER

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2019 07:24 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da badem toplamak için evden ayrılan ve yaklaşık 200 kişiden oluşan ekip tarafından her yerde aranan 4 çocuk, sabah olunca mahallenin taziye evinden çıktı.

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Büyük Alanlı kırsal Mahallesinde badem toplamak için dün akşam saat 18.00 sıralarında mahalleden ayrılan 4 çocuk, kaybolduktan 12 saat sonra mahalledeki taziye evinin içinde bulundu. Yaşları 4 ile 9 arasında değişen ve 2’si kız, 2’si erkek 4 çocuğun akşam eve dönmemesi üzerine aileleri arama başladı. Aileleri çocuklara ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Kırsal mahalleye gelen jandarma ekipleri, AFAD ile itfaiye ekiplerinden de yardım istedi. Çevre mahallelerde yaşayan vatandaşların da katılmasıyla birlikte yaklaşık 200 kişilik arama kurtarma ekibi kuruldu. Gece boyunca arama yapan ekipler, çocukların izine ulaşamayınca İnsansız Hava Aracı (İHA) devreye girdi. Gece boyunca hem karadan hem de havadan aranan çocuklar, bir türlü bulunamadı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekipler jandarmaya ait droneyi de kullanarak arama çalışmalarına devam etti.

20190505_2_36307059_44198032_Web

SEVİNDİRİCİ HABER 12 SAAT SONRA GELDİ

Arama çalışmalarının başlamasından 12 saat sonra arazide aranan çocukların mahallede bulunduğu haberi geldi. Çocukların gece mahalledeki taziye evinin içine girip saklandıkları ve burada uyudukları öğrenildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Mustafa Akkuş (4), Ali Karademir (5), Fatma Karataş (7) ve Kübra Karademir (9), ambulansa alınarak kontrolleri yapıldı. Çocuklarının bulunduğunu haber alan aileleri de ekiplerin yanına gelerek ambulanstaki çocuklarına sarılıp sevinç gözyaşları döktü. Çocukların bulunması üzerine cami hoparlöründen anons yapılarak arazide arama yapanlara çocukların bulunduğu haberi verildi.

"ÇOCUKLARIN SAĞLIK DURUMU İYİ"

AFAD Şanlıurfa İl Müdürü Mahmut Sönmez,“ Dün akşam saatlerinden itibaren kaybolan 4 tane çocuğumuz vardı. 3 tanesi 5 yaşlarında, bir tanesi de 9 yaşında. Dün akşamdan itibaren AFAD olarak, jandarma, sağlık ekiplerimiz, UMKE, itfaiye ekiplerimiz, İHH ekiplerimiz ve köylülerle birlikte bütün alanda arama ve tarama çalışması yapıldı. Biraz önce çocuklara kavuşuldu. Sağlık durumları iyi. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

AİLELERİ TEŞEKKÜR ETTİ

Ali Karademir’in babası Aziz Karademir, çocuklarının bulunmasına çok sevindiğini söyleyerek bütün ekibe teşekkür etti.

Mustafa Akkuş’un babası Fethi Akkuş ise çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. O kadar korktuk, o kadar endişelendik, şimdi de çok sevindik. Allah’a şükürler olsun çocuklarımızı bulduk. Taziye evinde bulundular. Gece taziye evine girip sabaha kadar kalmışlar. Çok şükür bulduk” diye konuştu.

Çocuklar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülürken ekipler ise köyden ayrıldı.

Kaynak: İHA

PARTNER'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin
İstanbul'da gece yarısı çamur yağmuruİstanbul'da gece yarısı çamur yağmuru
İsrail Gazze’de bir camiyi vurdu: 3 yaralıİsrail Gazze’de bir camiyi vurdu: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa karaköprü

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da can pazarı! Bina içeriden çöktü: Yaralılar var!

İstanbul'da can pazarı! Bina içeriden çöktü: Yaralılar var!

Medyum Keto hayatını kaybetti

Medyum Keto hayatını kaybetti

Kerimcan Durmaz skandal videoyla ilgili sessizliğini bozdu: Özür diliyorum, o kadar mahcubum ki...

Kerimcan Durmaz skandal videoyla ilgili sessizliğini bozdu: Özür diliyorum, o kadar mahcubum ki...

ABD'den AA ofisinin de vurulduğu saldırıya ilişkin açıklama!

ABD'den AA ofisinin de vurulduğu saldırıya ilişkin açıklama!

Meteoroloji'den yeni uyarı geldi!

Meteoroloji'den yeni uyarı geldi!

Maduro'dan dikkat çeken sözler! Savaş uyarısı

Maduro'dan dikkat çeken sözler! Savaş uyarısı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Küçükçekmece'deki cinsel istismar olayının faili tutuklandı

Küçükçekmece'deki cinsel istismar olayının faili tutuklandı

Ahlaksız paylaşım mahkemelik etti

Ahlaksız paylaşım mahkemelik etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da gece yarısı çamur yağmuru

İstanbul'da gece yarısı çamur yağmuru

Antalya Müftüsü Osman Artan'dan 'jet imam' uyarısı

Ramazan öncesi uyarı geldi: Kesinlikle müsaade etmeyeceğiz

Rabia Naz'ın ölümünde yeni iddia

Rabia Naz'ın ölümünde yeni iddia

Lojistik araçları Darüşşafaka için yollarda

Lojistik araçları Darüşşafaka için yollarda

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Eşi ve çocuğuna yaptıkları kan dondurdu

Eşi ve çocuğuna yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.