Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Büyük Alanlı kırsal Mahallesinde badem toplamak için dün akşam saat 18.00 sıralarında mahalleden ayrılan 4 çocuk, kaybolduktan 12 saat sonra mahalledeki taziye evinin içinde bulundu. Yaşları 4 ile 9 arasında değişen ve 2’si kız, 2’si erkek 4 çocuğun akşam eve dönmemesi üzerine aileleri arama başladı. Aileleri çocuklara ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Kırsal mahalleye gelen jandarma ekipleri, AFAD ile itfaiye ekiplerinden de yardım istedi. Çevre mahallelerde yaşayan vatandaşların da katılmasıyla birlikte yaklaşık 200 kişilik arama kurtarma ekibi kuruldu. Gece boyunca arama yapan ekipler, çocukların izine ulaşamayınca İnsansız Hava Aracı (İHA) devreye girdi. Gece boyunca hem karadan hem de havadan aranan çocuklar, bir türlü bulunamadı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekipler jandarmaya ait droneyi de kullanarak arama çalışmalarına devam etti.

SEVİNDİRİCİ HABER 12 SAAT SONRA GELDİ



Arama çalışmalarının başlamasından 12 saat sonra arazide aranan çocukların mahallede bulunduğu haberi geldi. Çocukların gece mahalledeki taziye evinin içine girip saklandıkları ve burada uyudukları öğrenildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Mustafa Akkuş (4), Ali Karademir (5), Fatma Karataş (7) ve Kübra Karademir (9), ambulansa alınarak kontrolleri yapıldı. Çocuklarının bulunduğunu haber alan aileleri de ekiplerin yanına gelerek ambulanstaki çocuklarına sarılıp sevinç gözyaşları döktü. Çocukların bulunması üzerine cami hoparlöründen anons yapılarak arazide arama yapanlara çocukların bulunduğu haberi verildi.