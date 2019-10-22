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Kaybolan 5 yaşındaki çocuk göletin kenarında bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 20:59 | Son Güncelleme

Kaybolan 5 yaşındaki çocuk göletin kenarında bulundu

Adana'nın Pozantı ilçesinde oyun oynarken kaybolan 5 yaşındaki çocuk yaklaşık 4 saat sonra arama çalışmalarına katılan çoban tarafından bulundu.

Kamışlı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki çocukları Mehmet Erdem Arıcı'dan haber alamayan aile durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Arama çalışması başlatan jandarma ekiplerine, AFAD ekipleri ve vatandaşlar da destek verdi.

Aramaya katılan çoban İbrahim Cengiz, mahalleye yaklaşık 3 kilometre uzaktaki bir göletin kenarında çocuğu bulması üzerine ekiplere haber verdi.

Bölgeye gelen jandarma ekibindeki bir asker, montunu çıkararak üşüyen çocuğu sardı.

Sağlık kontrolünden geçirilen küçük Arıcı, ailesine teslim edildi.

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adana kaybolan çocuk Pozantı

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