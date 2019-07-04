Kaybolan 72 küçükbaş 'drone' yardımıyla bulundu

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 72 küçükbaşın kaybolması üzerine harekete geçen jandarma, drone destekli çalışmayla hayvanları bularak sahibine teslim etti.
Çömlekçi Mahallesi'nde oturan İsmail Y., jandarmaya 72 adet küçükbaşın kaybolduğunu bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone destekli yapılan çalışma sonucunda hayvanları 2 kilometre uzaklıkta buldu. Ormanlık alanda bulunan küçükbaşlar, sahibine teslim edildi.
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