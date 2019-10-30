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Kaybolan adamı "Badi’ isimli iz takip köpeği buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 11:45 | Son Güncelleme

Uşak’ta, 21 Ekim’den bu yana kayıp olan zihinsel engelli adam AFAD’ın iz takip köpeğinin yönlendirmesiyle bulundu.Banaz ilçesi Balcıdamı köyünde 21 Ekim’den bu yana kayıp olan zihinsel engelli Osman Ural (44)’dan haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Uşak’ta, 21 Ekim’den bu yana kayıp olan zihinsel engelli adam AFAD’ın iz takip köpeğinin yönlendirmesiyle bulundu.
Banaz ilçesi Balcıdamı köyünde 21 Ekim’den bu yana kayıp olan zihinsel engelli Osman Ural (44)’dan haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgede jandarmanın yanı sıra Uşak ve Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durumu Müdürülüğü (AFAD) ekipleri tarafından arama çalışma başlatıldı. AKUT ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmalarında “Badi” isimli iz takip köpeğinin yönlendirmesi sonucunda kayıp olan Ural, köy girişindeki kavaklık mevkinde bulundu. Ural ardından sağlık kontrolü yapılmak üzere 112 acil servis ekiplerine teslim edilirken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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