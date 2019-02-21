Kaybolan Alzheimer hastası hem karadan hem havadan aranıyor

Eskişehir’de, dün sabah evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Hamdi Koçak için arama çalışmaları başlatıldı. Arama kurtarma ekiplerinin seferber olduğu bölgede sabah saatlerinden itibaren hem karadan hem de havadan arama yapıldı.

Eskişehir’e, yaklaşık 3 ay önce kızının evine gelen yüzde 50 engelli ve Alzheimer hastası Hamdi Koçak (72), dün sabah saat 9.30 sıralarında Büyükdere Mahallesi Bülbüllü Sokakta bulunan ikametinden ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alamayan aile yakınları durumu Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kayıp şahsın en son görüldüğü bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bölgede çalışmalara başladı. Ardından büro amirliği ekipleri organizasyonunda bölgeye, Eskişehir Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekipleri çağrıldı.

’Karadan ve havadan bölge tarandı’

Alzheimer hastası Koçak’ın Gençlik Bulvarı üzerinden Kent Ormanı istikametine gidebileceğini tespit eden arama kurtarma ekipleri beş kişilik timlere ayrılarak arazide arama çalışması başlattı. Arama kurtarma köpeklerinin yanı sıra Cross Motor sürücüleri de orman içerisinden arama faaliyetlerine katıldı. Ayrıca jandarma ekiplerinin de destek verdiği aramada, polis ekipleri de drone uçurarak alanın havadan taramasını gerçekleştirdi. Saatlerce bölgede tarama yapan ekipler, arama çalışmalarına devam ediyor.