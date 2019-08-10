HABER

Kaybolan alzheimer hastası yaşlı adam bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 14:32 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kaybolan alzheimer hastası yaşlı adam yaklaşık 7 saat süren arama çalışmalarının ardından karayolu üzerindeki bir petrol istasyonunda bulundu.Edinilen bilgiye göre, Beyşehir kent merkezinde ikamet eden 65 yaşındaki alzheimer hastası M.S’nin, ailesi tarafından kayıp ihbarının yapılması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.

Kaybolan alzheimer hastası yaşlı adam bulundu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kaybolan alzheimer hastası yaşlı adam yaklaşık 7 saat süren arama çalışmalarının ardından karayolu üzerindeki bir petrol istasyonunda bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir kent merkezinde ikamet eden 65 yaşındaki alzheimer hastası M.S’nin, ailesi tarafından kayıp ihbarının yapılması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı. Kayıp M.S’nin fotoğraf ve kimlik bilgileri sosyal medyadan paylaşılırken, bazı vatandaşlar tarafından görüldüğü iddia edilen yerlerde arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Yaşlı adam, yaklaşık 7 saat süren aramanın ardından, Beyşehir-Isparta Karayolunda bir petrol istasyonunda görüldüğü ihbarı üzerine belirtilen adreste bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen yaşlı adamın ailesine teslim edildiği öğrenildi.

Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı
Bingöl’de kurban pazarı ve çarşıda son gün yoğunluğuBingöl’de kurban pazarı ve çarşıda son gün yoğunluğu
Kocaeli için bayram namazı saati kaç? Kocaeli için bayram namazı saati kaç?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Antalya'da şüpheli ölüm!

Antalya'da şüpheli ölüm!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram namazı Ordu 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Ordu için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Niğde 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Nevşehir 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Nevşehir için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Muş 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Muş için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Muğla 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Muğla için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Mersin 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Mersin için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.