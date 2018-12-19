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Kaybolan alzheimer hastası yaşlı kadın aranıyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 14:16 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde 3 gün önce evden çıkan, bir daha da haber alınamayan alzheimer hastası Zübeyde Bozkurt (84) arama çalışmalarına rağmen henüz bulunamadı.

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde 3 gün önce evden çıkan, bir daha da haber alınamayan alzheimer hastası Zübeyde Bozkurt (84) arama çalışmalarına rağmen henüz bulunamadı. Ödemiş ilçesi Çamyayla Mahallesi'nde oturan Zübeyde Bozkurt, pazar günü evden çıktı, bir daha da geri dönmedi. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. AFAD ekipleri ve iz sürme köpeği de çalışmalara katıldı. Ancak geçen zamana rağmen henüz sonuç alınamadı. Zübeyde Bozkurt'u arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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