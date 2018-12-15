"Kaybolan canların hesabı sorulamayacak"

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Ankara'da yaşanan hızlı tren kazasına ilişkin, "Eğer Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, TCDD Genel Müdürü ve diğer ilgililer görevlerinden alınmazsa, bu tren yolu kazasının da üstü kapatılacak ve kaybolan canların hesabı sorulamayacaktır." dedi.

Sertel, CHP'li bazı milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz hafta KİT Komisyonu'nda TCDD'nin taşımacılık alanındaki hata ve kusurlarının, yaşanan kazaların nedenlerinin görüşüldüğünü belirtti.

Sayıştay raporlarına da yansıyan pek çok eksikliğin ortaya konulduğu görüşmelerin birkaç gün sonrasında Ankara'da üzücü bir hızlı tren kazası ile karşı karşıya kaldıklarını anlatan Sertel, komisyon toplantısında eleştirilerinin iktidar partisi milletvekilleri tarafından kabul edilmediği gibi konuşmalarının da engellenmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Komisyonda, olası kazalara karşı yaptıkları çağrının yaşanan kaza ile boşa çıktığını gördüklerini ifade eden Sertel, şöyle konuştu:

"Türkiye'de hızlı tren seferleriyle her gün 25 bin vatandaşımız seyahat ediyor. Ankara-İzmir seferlerinin başlamasıyla bu rakam daha da artacaktır. 11 bin 527'si konvansiyonel olmak üzere 12 bin 740 kilometrelik bir demiryolu ağına sahibiz. Toplam demiryolu ağının yarısından fazlasında sinyalizasyon sistemi yoktur. Kişilere bağlı bir ulaşım, kişinin kusuruna bağlı kazaya açık bir sistem asla düşünülemez. Ankara gibi bir yerde sinyalizasyon sisteminin olmayışı ve seferlerin bu şekilde sürdürülmesi affedilemez."