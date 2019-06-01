HABER

Kaybolan çobanın şapkası gölette bulununca, dalgıç çağrıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 03:44 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik İlçesinde sabah saatlerinde koyunları otlatmak için evinden çıkan 59 yaşındaki Ahmet Sağdıç'tan haber alınamadı.

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İznik İlçesinde sabah saatlerinde koyunları otlatmak için evinden çıkan 59 yaşındaki Ahmet Sağdıç'tan haber alınamadı. Jandarma ekipleri yaptıkları arama sırasında koyunları otlattığı bölgedeki göletin kenarında Sağdıç'ın şapkasını bulurken, gölette de boğulmuş bir koyun olduğu görüldü. Gölete düşen koyunu kurtarmak için suya girdiği zannedilen Sardıç'ın boğulmuş olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlatıldı.

Bursa'nın İznik İlçesinde çobanlık yapan Ahmet Sağdıç, sabah saatlerinde koyunları otlatmak için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Sağdıç'ın ailesi kendisine ulaşamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine jandarma Sağdıç'ı bulabilmek için arama çalışmalarına başladı. Jandarma, Sağdıç'ın koyunları otlattığı bölgede bulunan göletin kenarında şapkasını buldu. Göletin içerisinde de bir koyunun öldüğünü gören jandarma, Sağdıç'ın suya düşen koyunu kurtarmak için gölete girip boğulmuş olabileceğinden endişelenildi. Bunun üzerine AFAD ve Deniz Polisi'nden yardım istendi. Bölgeye gelen AFAD ekibi ve dalgıçlar, gölette arama çalışmaları başlattı.

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Kaybolan çobanın şapkası gölette bulununca, dalgıç çağrıldıKaybolan çobanın şapkası gölette bulununca, dalgıç çağrıldı
ABD’de silahlı saldırı: 11 ölüABD’de silahlı saldırı: 11 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

Tarihi kalede korkunç olay!

Tarihi kalede korkunç olay!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.