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Kaybolan çobanın şapkası gölette bulununca, dalgıç çağrıldı - Ek fotoğraf

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 04:04 | Son Güncelleme

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ İznik ilçesinde koyunlarını otlatmaya götürdükten sonra bir daha haber alınamayan çoban Ahmet Sağdıç'ın gölette boğulmuş olabileceği ihtimali üzerine dalgıçlar tarafından başlatılan arama çalışmalarına ara verildi.

Kaybolan çobanın şapkası gölette bulununca, dalgıç çağrıldı - Ek fotoğraf

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ
İznik ilçesinde koyunlarını otlatmaya götürdükten sonra bir daha haber alınamayan çoban Ahmet Sağdıç'ın gölette boğulmuş olabileceği ihtimali üzerine dalgıçlar tarafından başlatılan arama çalışmalarına ara verildi. Dalgıçların hava aydınlandıktan sonra gölette çalışmalara devam edeceği bildirildi.
ÇOBANIN KÖPEĞİ 'DUMAN' GÖLETİN KENARINDAN AYRILMIYOR
Bu arada kayıp çoban Ahmet Sağdıç'ın 'Duman' adlı köpeği de göletin kenarında bekleyişini sürdürüyor. Ekipler bölgeye geldiğinde göletin kenarında bekleyen Duman'ın saatlerdir yerinden kımıldaman su kenarında durduğu görüldü.

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