Kaybolan çocuğa polis şefkati

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaybolan çocuğu polis sakinleştirmeye çalıştı.

Urfa Caddesi'nde trafik kontrolü yapan polisler, ağlayan bir kız çocuğunu fark etti. Kaybolduğu anlaşılan ve ismi henüz öğrenilemeyen 4 yaşındaki çocuğu kucağına alan bir polis, bir yandan durumu merkeze bildirirken, bir yandan da küçük kızı sakinleştirmek için çaba gösterdi.

Telefon görüşmelerinin ardından küçük kız ailesine teslim edilmek üzere, karakola götürüldü.

Polisin küçük kızla ilgilenme anları, sakinleştirmeye çalışmaları, caddede bulunan vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi.

