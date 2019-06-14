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Kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 20:21 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 2 gün önce kaybolan 14 yaşındaki öğrencinin cansız bedeni sulama kanalında bulundu.Edinilen bilgiye göre, ortaokul öğrencisi Ahmet Bengi (14), 2 gün önce çıktığı eve bir daha dönmedi.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 2 gün önce kaybolan 14 yaşındaki öğrencinin cansız bedeni sulama kanalında bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ortaokul öğrencisi Ahmet Bengi (14), 2 gün önce çıktığı eve bir daha dönmedi. En son eve yakın bir markette görülen Bengi’yi bulamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Bengi’nin bulunması çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında bir ihbarı değerlendiren ekipler sulama kanalında görülen cesedin Bengi’ye ait olduğunu belirledi. Bengi’nin cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla başlatılan soruşturma devam ediyor.

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