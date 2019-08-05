Kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, arkadaşlarıyla oynamak için evden çıkıp bir daha dönmeyen 13 yaşındaki çocuğun cesedi, sulama kanalında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale’de arkadaşlarıyla oynamak için öğle saatlerinde evden çıkan Mehmet Altun (13), akşam olmasına rağmen dönmedi. Bunun üzerine meraklanan ailesi, çevrede Mehmet’i aradı. Ailesi çocuklarını bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine ekipler, arama çalışması başlattı. Dün akşamdan beri aranan Mehmet’in, bugün öğle saatlerinde, ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki kırsal Akkeçi Mahallesi’nde yer alan sulama kanalında cesedi bulundu. Mehmet Altun’un cesedi, sudan çıkarılıp otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



