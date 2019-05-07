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Kaybolan çocuk 16 saat sonra samanlıkta bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 22:25 | Son Güncelleme

Kars'ta kaybolan 12 yaşındaki çocuk, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu 16 saat sonra dedesine ait samanlıkta uyurken bulundu

Kars'ta kaybolan 12 yaşındaki çocuk, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu 16 saat sonra dedesinin samanlığında uyurken bulundu.

Merkeze bağlı Hacıveli köyünde ikamet eden 12 yaşındaki Yusuf A, öğrenim gördüğü Başgedikler köyü 60.Yıl Yatılı Bölge Ortaokuluna gitmek üzere evden çıktı.

Okulda olmadığı fark edilen Yusuf A'dan haber alamayan arkadaşları durumu ailesi ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Jandarma, AFAD ekipleri, Başgedikler ve Hacıveli köylerinde arama çalışması başlattı. Ekiplerce yapılan ve köylülerin de destek verdiği aramalar neticesinde Yusuf A, ikamet ettiği köyde dedesinin samanlığında bulundu.

Sağlık durumunu iyi olduğu öğrenilen Yusuf A, ailesine teslim edildi.

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AFAD Kars

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