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Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı

19.01.2021 09:23 | Son Güncelleme:
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Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı

Kanada'da ailesiyle beraber ormanda gezintiye çıkan çocuk kar arabasıyla birlikte kayboldu. Kurtarma ekipleri çocuğun dondurucu soğukta geceyi geçirmek için kar mağarası yaptığını ve bu sayede hayatta kaldığını aktardı.

"Olaylar kötüye gittikten sonra her şeyi doğru yaptı." Bu ifadeler Kanada'da kaybolan bir çocuğu bulan arama kurtarma ekibine ait.

Kanada'nın British Columbia bölgesinde ailesiyle birlikte karlı ormanda gezintiye çıkan çocuk gruptan ayrıldı.

Kar arabasıyla ormanda gezinen çocuk buluşma yerine dönmeyince ailesi yetkililere haber verdi. Bölgeye giden arama kurtarma ekipleri 17 yaşındaki çocuğu aramak için çalışmalara başladı.

Saatler sonra bulunan çocuğun hayatta kalma becerileri yetkilileri şaşırttı. Çocuğun dondurucu soğukta geceyi geçirmek için kendisine kar mağarası yaptığı görüldü. Yetkililer çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

KAR MAĞARASI NEDİR?

Kar mağarası konaklama amacıyla karın kazınarak yatılabilecek bir alanın yaratılmasıdır. Kar mağaraları dışarıdaki sıcaklıktan bağımsız olarak genellikle 0 ve -2 derece arasında sabit kalırlar.

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