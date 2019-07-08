HABER

Kaybolan cüzdanına üzülmüştü, jandarmadan gelen haber onu sevindirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 08:18 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir vatandaşın kaybettiği cüzdan, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.Ailesiyle Malkara’nın Kadıköy Mahallesi’ne pikniğe gelen mühendis Özcan Temel, evine döndüğünde içinde banka kartı, kimlik kartı ve önemli evraklar olan cüzdanını bulamadı.Soluğu jandarmada alan Özcan Temel, ekiplerin sıkı çalışması sonucu cüzdanının bulunduğunu duyunca çok sevindi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir vatandaşın kaybettiği cüzdan, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Ailesiyle Malkara’nın Kadıköy Mahallesi’ne pikniğe gelen mühendis Özcan Temel, evine döndüğünde içinde banka kartı, kimlik kartı ve önemli evraklar olan cüzdanını bulamadı.
Soluğu jandarmada alan Özcan Temel, ekiplerin sıkı çalışması sonucu cüzdanının bulunduğunu duyunca çok sevindi. Temel, cüzdanını eksiksiz biçimde Malkara İlçe Jandarma Komutanlığında görevli astsubaydan teslim aldı.

"Jandarma arayınca çok sevindim"
Cüzdanına kısa sürede kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden Temel, “Ailemle Kadıköy Mahallesi’ne pikniğe gittik. Sonrasında cüzdanımı bulamadım. Bulan duyarlı vatandaşımız ve beni arayıp cüzdanımı teslim eden görevli jandarma ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok sevindim” diye konuştu.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
‘Dalavereciler’ çetesi çökertildi... Ankara’da hırsızlık çetesine operasyon‘Dalavereciler’ çetesi çökertildi... Ankara’da hırsızlık çetesine operasyon
Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!

Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

Trump'ın kaderini belirleyecek anket!

Trump'ın kaderini belirleyecek anket!

Acun Ilıcalı'dan duygusal doğum günü paylaşımı

Acun Ilıcalı'dan duygusal doğum günü paylaşımı

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.