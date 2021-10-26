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  4. Kaybolan dağcı, kurtarma ekiplerinin aramalarını ‘bilinmeyen numara’ diye açmadı

Kaybolan dağcı, kurtarma ekiplerinin aramalarını ‘bilinmeyen numara’ diye açmadı

26.10.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Colorado eyaletinde çıktığı dağda kaybolan bir kişi, arama kurtarma ekiplerinin defalarca kendisini cep telefonundan aramasına rağmen telefonunu açmadı. Yetkililer, kayıp dağcının 24 saat sonra kendi başına geri geldiğini ve telefonlarını açmama sebebinin ise “Bilinmeyen numaradan arandığı için açmaması” olduğunu açıkladı.

Kaybolan dağcı, kurtarma ekiplerinin aramalarını ‘bilinmeyen numara’ diye açmadı

Eyaletteki Lake Bölgesi Arama Kurtarma Ekipleri (SAR) tarafından yapılan açıklamaya göre; 18 Ekim’de ismi açıklanmayan bir kişi eyaletin en yüksek dağı olan Elbert Dağı’na çıktı. Kaldığı yere zamanında dönmeyince kişi hakkında kaybolduğu ihbarı yapıldı. Arama kurtarma ekipleri, kaybolan kişiyi bölgede aramaya başladıklarını ve aynı zamanda cep telefonundan sürekli kendisine ulaşmaya çalıştıklarını belirtti. 24 saat sonra kaybolan kişinin yürüyerek kamp alanına gelmesinin ardından durum yetkililere bildirildi.

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‘KAYBOLMUŞSANIZ, GELEN ARAMALARI CEVAPLAYIN’

Yetkililer yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kaybolan kişi, numarayı tanımadığı için bizim tarafımızdan defalarca yapılan aramalara cevap vermedi. Tırmanış programınıza göre gecikmişseniz ve bilinmeyen bir numaradan tekrar tekrar aranıyorsanız, lütfen telefona cevap verin; arama, güvende olduğunuzu doğrulamaya çalışan bir SAR ekibi olabilir!”

DHA

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