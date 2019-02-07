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Kaybolan engelli genç AFAD ve vatandaşlar tarafından bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 10:14 | Son Güncelleme

Aksaray’da gece yarısı kaybolan engelli genç, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve vatandaşlar tarafından bulundu.Olay, Eskil ilçesi Başaran köyünde meydana geldi.

Kaybolan engelli genç AFAD ve vatandaşlar tarafından bulundu

Aksaray’da gece yarısı kaybolan engelli genç, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve vatandaşlar tarafından bulundu.
Olay, Eskil ilçesi Başaran köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saat 16.00 sıralarında köydeki evinden çıkan 18 yaşındaki zihinsel, duyma ve konuşma engelli Cuma Kalkan, köyün bulunduğu bölgede kayboldu. Ailesinin kendisine ulaşamaması üzerine durum AFAD ve 112 Acil Yardım ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden AFAD ekipleri, köydeki vatandaşlarla birlikte arama kurtarma çalışması başlattı. AFAD ve vatandaşların yaptığı ortak çalışmalar neticesinde engelli genç köye 1,5 kilometre uzaklıktaki açık arazide bulundu. Engelli genç olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Eskil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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