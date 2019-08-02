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Kaybolan engelli vatandaşı iz köpeği buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 12:22 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde kayıplara karışan zihin engelli adam, İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen iz takip köpeği Roka tarafından akşam saatlerinde meşe ağaçlarının arasında bitkin vaziyette bulundu.

Kaybolan engelli vatandaşı iz köpeği buldu

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde kayıplara karışan zihin engelli adam, İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen iz takip köpeği Roka tarafından akşam saatlerinde meşe ağaçlarının arasında bitkin vaziyette bulundu. Şahıs, hastaneye kaldırıldı.
Dün saat 13:30 sıralarında Ezine ilçesinin Çetmi köyünde ikamet eden E.Ö, karakola müracaatta bulunarak, zihin engelli ve şeker hastası olan kardeşi S.B.’nin 31 Temmuz günü saat 23:00 sıralarında ’Dışarı gidiyorum’ diyerek evden ayrıldığını, ancak bir daha dönmediğini söyledi. E.Ö, kardeşini her aradığını, fakat bulamadığını bildirdi.
Ezine Jandarma Komutanlığından görevlendirilen 3 asayiş timi, 1 trafik timi ve 1 motosikletli asayiş timi ile Çanakkale İl Jandarma Komutanlığından gönderilen iz takip köpeği Roka, aynı gün arama faaliyetlerine başladı. Saat 20:00 sıralarında aranan şahıs arazide, meşelerin arasında yatmış, bitkin vaziyette bulundu. S.B., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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