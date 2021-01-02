HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaybolan eşi için dizlerini döverek gözyaşı döktü

Kaybolan eşi için dizlerini döverek gözyaşı döktü

02.01.2021 14:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’nın Taşova ilçesinde 75 yaşındaki Hidayet Temizel’den 7 gündür haber alınamıyor.

Amasya’nın Taşova ilçesinde 75 yaşındaki Hidayet Temizel’den 7 gündür haber alınamıyor. Temizel’in eşi, dizlerini döverek onun için gözyaşı döktü.
İlçeye bağlı Çaydibi köyünde yaşayan Hidayet Temizel (75), 7 gün önce ortadan kayboldu. Eşini her yerde arayan ve bulamayan 70 yaşındaki Rabia Temizel, kayıp başvurusunda bulundu. Ayrıca, eşinin fotoğrafından afiş yaparak yaşadığı köye yerini bilenlerin güvenlik güçlerine bildirmesini istedi.
Muhtar, kaybolan Hidayet Temizel için köylüler ve jandarmayla birlikte köyü didik didik aradılar, ama hala sonuç alınamadı.
Rabia Temizel, eşini en son 7 gün önce sabah kahvaltıda gördüğünü belirterek, “Nasıl oldu işte sabahtan gitti, kalktığı zaman bulamadık. Daha yok. Arıyoruz arıyoruz ama bulamıyoruz. Bir haftadır arıyoruz yok. Aramadığınız, gitmediğimiz yer kalmadı. Kimse görmemiş. Bir haftadır arıyoruz ama yok” dedi.
Çaydibi Köyü Muhtarı Ertan Yılmaz, “Köyümüzde ikamet eden Hidayet Temizel amcamız 7 gündür kayıp. Sabah kahvaltısını evinde yapıp o günden bu yana köyümüzde yok. Köy halkı ve jandarma ekipleri ile beraber arıyoruz. Halen bir haber alamadık. Bağ, bahçe gibi dere yatakları ıslah çalışmalarında oralar hep bakıldı ama bir sonuç bulunamadı. Nereye gittiğini kimse de görmedi ve bilmiyoruz. Herhangi bir rahatsızlığı yoktu” şeklinde konuştu.
Hidayet Temizel’i arama çalışması devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKoronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imajKoronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj
Yer: Tokat! Tarlasını sürerken toplu mezar bulduYer: Tokat! Tarlasını sürerken toplu mezar buldu
400 bekçi alımı yapılacak!400 bekçi alımı yapılacak!

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Eşiyle birlikte ortalığı birbirine kattı

Eşiyle birlikte ortalığı birbirine kattı

Lüks arabası pert olmuştu! Yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Lüks arabası pert olmuştu! Yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Kırmızı Oda'ya veda ettiler! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı

Kırmızı Oda'ya veda ettiler! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı

Korkunç olay! Apartman garajında 3 ceset bulundu

Korkunç olay! Apartman garajında 3 ceset bulundu

Mutant virüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de! 2'si Gaziantep'te iddiası

Mutant virüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de! 2'si Gaziantep'te iddiası

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

İzmir'de bulundu! 2 bin 500 yıl öncesine ait

İzmir'de bulundu! 2 bin 500 yıl öncesine ait

Milli atlet Süreyya Ayhan Kop'a büyük şok! Evine el konuldu

Milli atlet Süreyya Ayhan Kop'a büyük şok! Evine el konuldu

Bugün marketler açık mı? Yılbaşı yasağında market izni var mı? 2 Ocak 2021 bugün marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

Bugün marketler açık mı?

Skandal! Yaban hayvanlarını internette satıp Türkiye'nin her yerine yolluyorlar

Skandal! İnternette satıp Türkiye'nin her yerine yolluyorlar

Somali'de Türk firmasına bombalı saldırı: 1'i Türk 4 kişi hayatını kaybetti

Somali'de Türk firmasına bombalı saldırı

THY'den İngiltere açıklaması

THY'den İngiltere açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.