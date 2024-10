Kaybolan eşyalarınızı hemen bulmanızı sağlayan Apple AirTag indirime girdi

Son zamanların en popüler teknolojik ürünleri arasında yer alan airtagler anahtarlarınızı, çantanızı, valizinizi ve diğer kıymetli eşyalarınızı kolayca takip edebilmenize ve kaybolduğu durumda bulabilmenize olanak tanıyor. Kısacası değerli eşyalarınızı her an güvende tutmak artık çok daha kolay! Nerede olursa olsun kaybolmaya yüz tutmuş eşyalarınızı kolayca bulmanıza yardımcı olacak Apple AirTag, akıllı bir takip cihazları arasında öne çıkıyor. Kullanıcı dostu tasarımı ve Apple ekosistemiyle uyumu sayesinde, telefonunuz üzerinden AirTag’in konumunu anında görebilirsiniz. Tekli ve 4'lü paket halinde satış sunulmuş olan bu pratik cihaz, Prime Alışveriş Festivali'ne özel indirim ile satışta! AirTag’in sunduğu tüm özellikleri ve kullanım avantajlarını keşfetmek için içeriğimizi okumaya devam edin.

Eşyalarınızı kaybetmeye son: Apple AirTag

Apple AirTag'in tekli ürünü, beyaz renkte ve sadece 0.06 kilogram ağırlığında olan bir izleme cihazı. Tabletler ve cep telefonları ile uyumlu olan ürün, Find My uygulaması aracılığıyla kullanıcıların eşyalarını kolayca bulmalarını sağlıyor. AirTag apple, tek dokunuşla iPhone veya iPad'e bağlanabilir ve yerleşik hoparlörü sayesinde ses çalarak ya da Siri üzerinden yardım isteyerek eşyaların yerini belirliyor. Ultra Geniş Bant teknolojisi sayesinde yakındaki AirTag'e doğrudan yönlendirme yapabilirken Find My ağı üzerinden milyonlarca Apple aygıtının yardımıyla daha uzak eşyaları bulabilirsiniz. AirTag'in Find My ağıyla yapılan tüm iletişimler gizliliğinizi korumak için şifreli ve anonim bir şekilde gerçekleştiriliyor. Konum verileri ve geçmişin hiçbir zaman AirTag’de saklanmıyor oluşu da cihazın önemli özellikleri arasında yer alıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok kullanışlı ve kullanımı kolay unutkanlar ve çocuk takibi için biçilmiş kaftan."

"Seyahat çantamın içinden çıkartmıyorum."

"Kıymetli bir eşya ya da hayvanınız var ise alınmalı."

Birden çok eşyanızın takibi için: Apple AirTag 4’lü paket

Airtag fiyat açısından başta pahalı gibi görünse de aslında değerli eşyalarınızı korumak için oldukça etkili bir çözüm. Apple AirTag 4'lü paketi de kaybolan eşyalarınızı bulmanın hem daha kolay hem de daha uygun fiyatlı bir yolunu sunuyor. Find My uygulaması sayesinde, iPhone veya iPad'iniz üzerinden hızlıca bağlanabilir ve eşyalarınızın ve aygıtlarınızın konumunu anında görebilirsiniz. AirTag'lerin yerleşik hoparlörü ve Siri entegrasyonu ve Find My ağındaki milyonlarca Apple aygıtının yardımıyla daha uzak mesafedeki kayıp eşyalarınızı bulmanıza imkan tanıyor. Ayrıca, Kayıp Modu özelliği sayesinde, AirTag'iniz Find My ağında tespit edildiğinde otomatik bildirim alırsınız ve tüm iletişimler şifreli ve anonim olarak gerçekleşir. AirTag'lerde konum verileri veya geçmiş saklanmadığı için gizliliğiniz sağlanıyor ve değiştirilebilir piliyle de AirTag cihazınız uzun süreli kullanım için güvenilir bir enerji kaynağı sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"İlk açılışta AirTag'i telefonunuza 1-2 cm uzakta tuttuğunuzda, bir jelatini çıkardığınızda telefonunuz otomatik olarak AirTag'i algılıyor ve aygıta isim verdiğinizde kullanıma hazır hale geliyor. Herhangi bir uygulama yüklemeye gerek bulunmuyor."

"Motosiklet,anahtarlar,cüzdan her şeye lazım. Gayet iyi çalışıyor."

"Ürün zaten al-unut ürünü. Ayarları çok kısa bir sürede yapılabiliyor. Aile üyeleri için de istediğiniz ürünleri bulunabilir hale getirmek için paylaşabiliyorsunuz. Arabam, çocuğum, ve eşimle çantalarımız için aldık. Bulamadığımız ürün olursa ses çaldırarak ev içinde bulabiliyoruz. "

Bu içerik 9 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.