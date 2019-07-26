Kaybolan hayvanlarını aramaya gitti, cesedine ulaşıldı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kırsal alanda kaybolan hayvanlarını aramaya gittikten sonra kendisinden haber alınamayan Ahmet Ataşlı'nın (75) cesedi bulundu.

Gülek Mahallesi'nde oturan ve alzheimer hastası olduğu ileri sürülen Ahmet Ataşlı, kırsal alanda kaybolan hayvanlarını aramak için evinden çıktı. Kendisinden bir daha haber alamayan ailesi, jandarmayı arayarak kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, Ahmet Taşlı'yı bulmak için Gömmeç olarak bilinen bölgede arama çalışması başlattı. Uzun süre devam eden çalışmalar sonucunda ekipler, Ataşlı'nın cansız bedenine ulaştı. Yaşlı adamın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürülürken, ölüm nedeni otopsi sonrası netlik kazanacak.

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