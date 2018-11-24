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Kaybolan İngiliz turistleri AKUT ekibi buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 15:24 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkıp, yönlerini kaybeden İngiliz 3 turist, AKUT Kaş-Kalkan Birimi ekibi tarafından yaklaşık 3 saat süren çalışmayla bulundu.

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkıp, yönlerini kaybeden İngiliz 3 turist, AKUT Kaş-Kalkan Birimi ekibi tarafından yaklaşık 3 saat süren çalışmayla bulundu.
Kaş'a tatile gelen üç İngiliz turist, Patara Mahallesi'nden dün saat 14.00'te Likya Yolu yürüyüşüne çıktı. Üç turist Patara- Kalkan arasında bulunan ve geçmişte Patara Antik Kenti'ne su sağlayan Delik Kemer mevkisindeki dağlık ve çalılık alanda havanın da kararmasıyla yönlerini kaybetti.
İngiliz turistlerin telefonla yardım istemesi üzerine Kalkan'dan 4 kişilik AKUT Kaş- Kalkan Birimi'ne ait ekip yola çıktı. Yaklaşık 3 saatlik arama sonucunda turistlere ulaşan AKUT ekibi, araçlarla onları olay yerinden alarak kaldıkları otele götürdü. İngiliz turistler kendilerini bulan ve otellerine götüren AKUT ekibine teşekkür etti.
AKUT Kaş-Kalkan Birimi Sorumlusu Bircan Tolunay, "Dün saat 19.00 sıralarında Dağcılık Federasyonu'ndan bize üç İngiliz turistin kaybolduğuna dair bilgi geldi. İki grup olarak farklı yönlerden 2'şerli arama çalışması başlattık. Yarım saat sonra ekibin biri turistleri buldu. Yanlarındaki su bitmiş. Üşümüşlerdi. Ancak sağlıkları yerindeydi. Saat 21.30 sıralarında Kalkan'daki kaldıkları otele getirdik" dedi.

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