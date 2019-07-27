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Kaybolan kadını 100 kişilik ekip 9 saatte buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 16:08 | Son Güncelleme

Denizli’nin Buldan ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Döndü Güler, dağlık alanda 9 saat sonra sara krizi geçirirken bulundu.

Denizli’nin Buldan ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Döndü Güler, dağlık alanda 9 saat sonra sara krizi geçirirken bulundu. Güler’i bulmak için yaklaşık 100 kişilik bir ekip seferber oldu.
Edinilen bilgilere göre, olay Buldan ilçesi Karaköy Taşalan mevki’inde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan 57 yaşındaki Döndü Güler eve dönmemesi üzerine jandarmaya ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köylülerinden destek verdiği çalışmalarda yaklaşık 100 kişilik bir ekip Güler’i dağlık alanda 9 saat sonra sara krizi geçirirken buldu. Sağlık ekiplerine teslim edilen Güler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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