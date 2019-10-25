Kaybolan Keziban Nine, 5 kilometre uzakta baygın halde bulundu

İlçenin kırsal Kıran Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Keziban Akkuş, dün saat 08.00 sıralarında, yakınlarının bir anlık dalgınlığından yararlanıp, evden çıktı. Akkuş'u evde göremeyince aramaya çıkan yakınları, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kendisine ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine hareket geçen jandarma, Akkuş'un evinin bulunduğu bölgede geniş bir alanda arama-kurtarma çalışması başlattı. İz takip köpeklerinin de kullanıldığı 10 saatlik aramanın ardından Akkuş, evine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Kıran Yaylası'nda baygın halde bulundu. Kendisine gelmesi sağlanan bitkin haldeki yaşlı kadın, jandarmaların yardımıyla yola kadar indirilip, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Akkuş'un sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

(DHA)

