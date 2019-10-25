HABER

Kaybolan Keziban Nine, 5 kilometre uzakta baygın halde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 13:39 | Son Güncelleme

Aydın'ın Köşk ilçesinde, yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 86 yaşındaki Alzheimer hastası Keziban Akkuş, jandarmanın iz takip köpekleri ile yaptığı arama kurtarma çalışmasıyla 10 saat sonra Kıran Yaylası'nda baygın halde bulunup, hastaneye kaldırıldı.

İlçenin kırsal Kıran Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Keziban Akkuş, dün saat 08.00 sıralarında, yakınlarının bir anlık dalgınlığından yararlanıp, evden çıktı. Akkuş'u evde göremeyince aramaya çıkan yakınları, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kendisine ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine hareket geçen jandarma, Akkuş'un evinin bulunduğu bölgede geniş bir alanda arama-kurtarma çalışması başlattı. İz takip köpeklerinin de kullanıldığı 10 saatlik aramanın ardından Akkuş, evine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Kıran Yaylası'nda baygın halde bulundu. Kendisine gelmesi sağlanan bitkin haldeki yaşlı kadın, jandarmaların yardımıyla yola kadar indirilip, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Akkuş'un sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

(DHA)

PARTNERKadınların haz noktalarıKadınların haz noktaları
Bakıcısı tarafından dövüldüğü iddia edilen kadın huzurevine yerleştirildiBakıcısı tarafından dövüldüğü iddia edilen kadın huzurevine yerleştirildi
PKK tarafından kaçırılan kızına böyle seslendiPKK tarafından kaçırılan kızına böyle seslendi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın keziban akkuş keziban nine

En Çok Okunan Haberler

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Ankara'da güvenlik artırıldı! Büyükşehir'den açıklama geldi

Ankara'da güvenlik artırıldı! Büyükşehir'den açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annesinin kucağından düşen 3 aylık bebek ölüm kalım mücadelesi veriyor

Acı olay... 3 aylık bebek ölüm kalım mücadelesi veriyor

Yeni doğan bebeği çöp kovasına bırakmıştı! Yeni gelişme

Yeni doğan bebeği çöp kovasına bırakmıştı! Yeni gelişme

FETÖ’nün kabusu olmuştu! Polis müdürü Ali Loğoğlu'na üst düzey görev

FETÖ’nün kabusu olmuştu! Üst düzey görev

Bursa'daki aile boyu katliamda flaş gelişme! Babasını, eşini ve çocuklarını öldürmüştü

Aile boyu katliamda flaş gelişme!

Diyarbakır’da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı

İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı

Bakırköy'de tren yolundaki köprüye çarpan tır devrildi: 1 yaralı

Bakırköy'de tren yolundaki köprüye çarpan tır devrildi: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.