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Kaybolan köpeğe polis şefkati

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 15:56 | Son Güncelleme

Samsun’da kaybolan köpeğe polisler şefkat gösterip karnını doyurduktan sonra sahibine ulaştırdı.Samsun’un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde Erkan İ.’ye ait 7 aylık Tonya filosu cinsi köpek dün akşam kayboldu.

Samsun’da kaybolan köpeğe polisler şefkat gösterip karnını doyurduktan sonra sahibine ulaştırdı.
Samsun’un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde Erkan İ.’ye ait 7 aylık Tonya filosu cinsi köpek dün akşam kayboldu. Bugün Denizevleri Polis Merkezi önü Atatürk Bulvarı üzerinde köpeğe ticari bir araç hafif şekilde çarptı. Köpeği gören polisler müdahale edip araçların ezmesinden onu kurtardı. Köpek kazada yara almazken, polisler tarafından Denizevleri Polis Merkezine götürülüp burada su içirildi ve sosis yedirilerek aç olan karnı doyuruldu.
Polis daha sonra köpeğin sahibine ulaşarak hayvanı teslim etti.

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