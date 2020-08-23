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Kaybolan köpeğini tabancayla vurulmuş halde buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2020 15:25 | Son Güncelleme

İzmit’te, Ali Bilgin (54), 2 gün önce kaybolan çoban köpeğini evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta tabancayla vurulmuş halde buldu. Vücudunda 2 mermi yarası olan köpek tedavi altına alındı.

Kaybolan köpeğini tabancayla vurulmuş halde buldu

İzmit Yassıbağ Mahallesi’nde yaşayan Ali Bilgin, 2 gün önce evlerinin bahçesinde bulunan 7 yaşındaki çoban köpeğinin kaybolduğunu fark etti. Bunun üzerine Ali Bilgin, kendi imkanları ve tanıdıklarının yardımlarıyla kaybolan köpeğini evinin çevresinde aramaya başladı.

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İki gün sonra evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta köpeğini bulan Bilgin, köpeğinin vücudunda 2 mermi yarası olduğunu gördü. Veterinere götürülen köpek, tedavi altına alındı. Olayın ardından jandarmaya şikayette bulunan Bilgin, köpeğini tabanca ile ateş edip vurarak yaralayanların yakalanmasını istedi.

DHA

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