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Kaybolan köpekleri için tatillerini yarıda kestiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 16:28 | Son Güncelleme

Adıyaman’da tatile giden aile, çocukları gibi sevdikleri köpeklerinin kaybolduğu haberi ile tatillerini yarıda kesti.

Adıyaman’da tatile giden aile, çocukları gibi sevdikleri köpeklerinin kaybolduğu haberi ile tatillerini yarıda kesti. Aile, her yerde aradıkları köpeği bulana ödül vereceklerini söyledi.
İş adamı Fatih Güray Tatgın ile Adıyaman Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olan eşi Ezgi Tatgın, henüz 45 günlükken sahiplendiği ve 1,5 yıldır baktıkları Piaf isimli ’Golden’ cinsi köpeklerini tatile gitmek için bir çiftliğe emanet etti. Adıyaman’dan Ankara’ya tatile giden çift, tatillerinin ikinci gününde köpeklerinin kaybolduğu bilgisini aldı. Aldıkları haberle büyük üzüntü yaşayan çift, tatillerini yarıda keserek Adıyaman’a geri döndü.
Köpeklerini bulmak için her yere broşür ve afişler asan Tatgın çiftinin, Piaf’ı bulup getirene yaklaşık 5 bin TL ödül verecekleri öğrenildi. Piaf’ın bulunması için herkesten yardım beklediklerini söyleyen iş adamı Fatih Güray Tatgın, “Tatile gitmek üzere köpeğimizi bir çiftliğe bırakmıştık. Yaklaşık 24 saattir kayıp. Ankara’dan apar topar geldik kayıp olduğunu öğrendikten sonra. Arıyoruz, esnafa sorduk, broşür bastırdık, sosyal medya üzerinden ulaşabildiğimiz herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Yani çalındı mı, gitti mi hiçbir fikrimiz yok. Görenlerin, duyanların ulaşmasını rica ediyoruz. 45 günlükken edinmiştik onu. Yaklaşık 1,5 yıldır bizde. Yani neredeyse çocuğumuz gibi oldu. Yani bizden ayrı geçirdiği zaman yok diye bilirim. Yani köpek olmaktan çok bizim çocuğumuz gibi biraz. Dolayısıyla insanlardan yardım bekliyoruz. Elbette ödülde var. Eğer bulan, getiren, haber veren kim olursa olsun 3 bin TL, 5 bin TL ne olursa hiç önemli değil vereceğiz” dedi.
Gözleri dolarak olayı anlatan Ezgi Tatgın ise “Eşimin de anlattığı gibi o 45 günlükten beri o bizim çocuğumuz. Benimde can yoldaşımdı. Çok üzgünüm ben. 24 saattir zaten ne yaptığımızı, ne ettiğimizi bilmiyoruz, apar topar çıktık geldik. Umarım duyarlı olur insanlarımız. Kim aldıysa, çaldıysa artık her neyse bilmiyorum geri getirsinler. O zaten sokakta yaşayabilecek bir köpek değil. Bizden başkasıyla da olabilecek bir köpek değil. Rica ediyorum geri getirmelerini ya da görenlerin duyanların bize ulaşmalarını istiyorum. Kızımız kayboldu, arıyoruz” diye konuştu.

Kaybolan köpekleri için tatillerini yarıda kestiler

Kaybolan köpekleri için tatillerini yarıda kestiler

Kaybolan köpekleri için tatillerini yarıda kestiler

Kaybolan köpekleri için tatillerini yarıda kestiler

Kaybolan köpekleri için tatillerini yarıda kestiler

Kaybolan köpekleri için tatillerini yarıda kestiler

Kaybolan köpekleri için tatillerini yarıda kestiler

Kaybolan köpekleri için tatillerini yarıda kestiler

Kaybolan köpekleri için tatillerini yarıda kestiler

Kaybolan köpekleri için tatillerini yarıda kestiler

Kaybolan köpekleri için tatillerini yarıda kestiler

Kaybolan köpekleri için tatillerini yarıda kestiler

Kaybolan köpekleri için tatillerini yarıda kestiler

Kaybolan köpekleri için tatillerini yarıda kestiler

Kaybolan köpekleri için tatillerini yarıda kestiler
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