HABER

Kaybolan koyun sürüsü İHA desteğiyle bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 19:07 | Son Güncelleme

Kilis'te dağlık arazide kaybolan 135 koyun, jandarma ekiplerince İHA ve iz takip köpeklerinin desteğiyle 11 saat süren çalışma sonucu bulunarak sahibine teslim edildi

KİLİS (AA) - Kilis'te dağlık arazide sürüden ayrılarak kaybolan 135 koyun, jandarma ekiplerince insansız hava aracı (İHA) ve iz takip köpeklerinin desteğiyle yürütülen çalışma sonucu bulundu.

Merkeze bağlı Mısırcık köyünde yaşayan Mustafa Akdemir, sürüdeki 200 küçükbaş hayvanı otlatmak için dağlık araziye çıkardı.

Hava kararınca sürüdeki hayvanların eksik olduğunu fark eden Akdemir, İl Jandarma Komutanlığından yardım istedi.

Jandarma ekipleri, iz takip köpekleri ve İHA desteğiyle bölgede kapsamlı arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 11 saat süren çalışmanın ardından ekipler, kayıp koyunları Polateli ilçesi kırsalında bularak, sahibine teslim etti.

Kaybolan koyunların bulunmasının sevincini yaşayan Akdemir, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

PARTNERHamile Kalamıyorum, Ne Yapmalıyım?Hamile Kalamıyorum, Ne Yapmalıyım?
Şehit oğlu hiç görmediği babasının mezar taşındaki fotoğrafını öptüŞehit oğlu hiç görmediği babasının mezar taşındaki fotoğrafını öptü
2. Adana Lezzet Festivali başladı2. Adana Lezzet Festivali başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
135 koyun Dağlık Arazi jandarmanın iz takip köpekleri Kilis

En Çok Okunan Haberler

Brunson kararının ardından Trump'tan ilk açıklama geldi

Brunson kararının ardından Trump'tan ilk açıklama geldi

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kan donduran itiraflar! Hastanede tecavüz edildi...

Kan donduran itiraflar! Hastanede tecavüz edildi...

Brunson kararı sonrası Türkiye-ABD arasında ilk görüşme!

Brunson kararı sonrası Türkiye-ABD arasında ilk görüşme!

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın!

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın!

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Reuters son dakika olarak duyurdu: Brunson, ABD'ye gitmek üzere uçakta

Reuters son dakika olarak duyurdu: Brunson, ABD'ye gitmek üzere uçakta

Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt'tan ilk açıklama!

Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt'tan ilk açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.