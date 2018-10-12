Kaybolan koyun sürüsü İHA desteğiyle bulundu

KİLİS (AA) - Kilis'te dağlık arazide sürüden ayrılarak kaybolan 135 koyun, jandarma ekiplerince insansız hava aracı (İHA) ve iz takip köpeklerinin desteğiyle yürütülen çalışma sonucu bulundu.
Merkeze bağlı Mısırcık köyünde yaşayan Mustafa Akdemir, sürüdeki 200 küçükbaş hayvanı otlatmak için dağlık araziye çıkardı.
Hava kararınca sürüdeki hayvanların eksik olduğunu fark eden Akdemir, İl Jandarma Komutanlığından yardım istedi.
Jandarma ekipleri, iz takip köpekleri ve İHA desteğiyle bölgede kapsamlı arama çalışması başlattı.
Yaklaşık 11 saat süren çalışmanın ardından ekipler, kayıp koyunları Polateli ilçesi kırsalında bularak, sahibine teslim etti.
Kaybolan koyunların bulunmasının sevincini yaşayan Akdemir, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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