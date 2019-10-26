HABER

Kaybolan koyun sürüsünü jandarma buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 11:50 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde koyunları otlatan çobanın uyuması üzerine kaybolan koyunlar, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmayla bulunarak sahibine teslim edildi.Olay, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Karaburun Mahallesinde meydana geldi.

Konya’nın Ereğli ilçesinde koyunları otlatan çobanın uyuması üzerine kaybolan koyunlar, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmayla bulunarak sahibine teslim edildi.
Olay, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Karaburun Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yaylada 250 koyunun bulunduğu sürüyü otlatan N.T. uykuya daldı. Uyandığında koyun sürüsünü göremeyen N.T, koyunları çevrede aradı ancak bulamadı. Bunun üzerine durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 30 askerin katılımıyla arama çalışması başlattı. Jandarma ekipleri, sabahın erken saatlerine kadar yaklaşık 6 saat süren çalışma sonrasında kayıp koyunlara ulaştı. Arama çalışması sırasında gebe olan bir koyunun da doğum yaptığı anlaşıldı. Sürü sahibi olan çobana koyunlar 251 adet olarak teslim edildi.

PARTNER Güzel modelden olay yaratan poz: Açıldı açılacak Güzel modelden olay yaratan poz: Açıldı açılacak
FETÖ/PDY'nin paralel finans yapısı çökertildiFETÖ/PDY'nin paralel finans yapısı çökertildi
Bombalı motosikleti getiren anne ile oğlu tutuklandıBombalı motosikleti getiren anne ile oğlu tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de lastik botta 58 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de lastik botta 58 kaçak göçmen yakalandı

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu! Hepsi arabanın içerisinden çıktı

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İzmir'de feci kaza! 1 ölü, çok sayıda yaralı var

İzmir'de feci kaza! 1 ölü, çok sayıda yaralı var

Küçükçekmece’de panik anları! Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Adana'da gece yarısı dehşet saçtı, polisten kaçarken damdan düştü

Bir atladı, iki atladı, üçüncüde ise...

Öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı

Öğretmenler maç sonrası birbirine girdi! Öğrenciler zor ayırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.