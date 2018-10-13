HABER

Kaybolan koyunlarını ararken uçurumdan düşen çoban öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 01:10 | Son Güncelleme

Kaybolan koyunlarını ararken uçurumdan düşen çoban öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde kaybolan koyunlarını ararken uçurumdan düşen genç çoban yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, kırsal Hırkalı Mahallesi'nde koyunlarını otlattıktan sonra evine gelen 30 yaşındaki Habib Gülseren, hayvanlarından üçünün kaybolduğunu fark etti.

Kaybolan koyunlarını aramak için evinden ayrılan Gülseren'den bir süre haber alamayan yakınları onu aramaya başladı.

Aramalarına Oğlançayı Deresi Şarlak mevkisinde devam eden yakınları, Habib Gülseren'i uçurum bölgesinde, bulundukları yerden yaklaşık 100 metre aşağıda hareketsiz yatarken gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç çobanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gülseren'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

PARTNERİnsanların engelleriyle de güzel olduğunu tüm dünyaya gösteren geleneksel Japon sanatı: 'Kintsugi'İnsanların engelleriyle de güzel olduğunu tüm dünyaya gösteren geleneksel Japon sanatı: 'Kintsugi'
Rahip Brunson Türkiye'den ayrıldı! ABD'den yeni açıklamaRahip Brunson Türkiye'den ayrıldı! ABD'den yeni açıklama
Şırnak'tan kötü haber geldi: 12 asker yaralı Şırnak'tan kötü haber geldi: 12 asker yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çoban Demirci Hırkalı mahallesi

En Çok Okunan Haberler

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Arda Turan-Berkay Şahin kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Arda Turan-Berkay Şahin kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler

Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yunanistan-Mısır-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye ile ilgili 'temelsiz atıfları'na sert tepki!

Yunanistan-Mısır-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye ile ilgili 'temelsiz atıfları'na sert tepki!

Rahip Brunson Türkiye'den ayrıldı! ABD'den yeni açıklama

Rahip Brunson Türkiye'den ayrıldı! ABD'den yeni açıklama

Şırnak'tan kötü haber geldi: 12 asker yaralı

Şırnak'tan kötü haber geldi: 12 asker yaralı

ABD'li Rahip Brunson evinden ayrıldı, ABD'ye gidiyor

ABD'li Rahip Brunson evinden ayrıldı, ABD'ye gidiyor

Kan donduran itiraflar! Hastanede tecavüz edildi...

Kan donduran itiraflar! Hastanede tecavüz edildi...

Brunson kararı sonrası Türkiye-ABD arasında ilk görüşme!

Brunson kararı sonrası Türkiye-ABD arasında ilk görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.