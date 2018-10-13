Kaybolan koyunlarını ararken uçurumdan düşen çoban öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde kaybolan koyunlarını ararken uçurumdan düşen genç çoban yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, kırsal Hırkalı Mahallesi'nde koyunlarını otlattıktan sonra evine gelen 30 yaşındaki Habib Gülseren, hayvanlarından üçünün kaybolduğunu fark etti.
Kaybolan koyunlarını aramak için evinden ayrılan Gülseren'den bir süre haber alamayan yakınları onu aramaya başladı.
Aramalarına Oğlançayı Deresi Şarlak mevkisinde devam eden yakınları, Habib Gülseren'i uçurum bölgesinde, bulundukları yerden yaklaşık 100 metre aşağıda hareketsiz yatarken gördü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç çobanın hayatını kaybettiğini belirledi.
Gülseren'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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