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Kaybolan küçük kız jandarma tarafından bulundu

02.04.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bugün saat 13.00 sıralarında kayıp ihbarı yapılan 4 yaşındaki Büşra Ş.

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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bugün saat 13.00 sıralarında kayıp ihbarı yapılan 4 yaşındaki Büşra Ş. İsimli kız çocuğu jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu evinin 2 kilometre uzağında bulundu. Küçük kız ailesine teslim edilirken bir daha tek başına uzaklaşmayacağına dair jandarma ekiplerine söz verdi.
Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Yayla Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında kayıp ihbarı yapılan küçük bir kız çocuğu için jandarma ekipleri seferber oldu. İhbar üzerine Yayla Mahallesine giden jandarma ekipleri her yerde Büşra Ş. isimli 4 yaşındaki küçük kızı aradı. Küçük kız yaklaşık 3 saat sonra yapılan titiz çalışma sonucu evinden 2 kilometre uzaklıkta boş bir arazide tek başına bulundu. Sağlıklı bir şekilde bulunan küçük kız ekipler tarafından ailesine teslim edilirken, bir daha tek başına uzaklaşmayacağına dair söz verdi. Büyük korku yaşayan küçük kızın ailesi de jandarma ekiplerine çocuklarını sağ salim bulup getirdikleri için teşekkür etti.

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