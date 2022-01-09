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  4. Kaybolan Labrador cinsi köpeği bulana 2 bin 500 lira ödül!

Kaybolan Labrador cinsi köpeği bulana 2 bin 500 lira ödül!

09.01.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik’te Reyhan Çolak isimli bir vatandaş, kaybolan 'Bella' isimli Labrador cins köpeğini bulana 2 bin 500 lira para ödülü vereceğini açıkladı. "Tüm gün sokaklarda her yeri aradım ama hiçbir şekilde ulaşamadım" diyen Çolak, köpeğinin kaybolması sonrası oğlunun zor günler geçirdiğini belirtti.

Kaybolan Labrador cinsi köpeği bulana 2 bin 500 lira ödül!

Pendik’te yaşayan Reyhan Çolak isimli vatandaş, evlerinin bahçesinde duran ve yaklaşık 4 ay önce kaybolan Labrodar cinsi köpeğini bulan kişiye para ödülü verecek. Para ödülü ise 2 bin 500 lira.

ŞU ANA KADAR BİR DÖNÜŞ YOK

'Bella' isimli köpeğinin kaybolması sonrası oğlunun zor günler geçirdiğini belirten anne Çolak, her ne kadar kayıp ilanı verse de şu ana kadar bir dönüş olmadığını belirtti. Eve çıktığı esnada evlerinin bahçesine ait kapının kapalı olduğunu söyleyen Çolak, köpeklerinin çalınmış olabileceğini de iddia etti.

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"SOKAKLARI ARADIM, BULAMADIM"

Konuya ilişkin konuşan köpek sahibi Reyhan Çolak, “Köpek bu bahçeden gitti ya da çalındı. Sadece 10 dakikalığına yukarı çıktım ve geri geldiğimde köpeğimizi bulamadım. Tüm gün sokaklarda her yeri aradım ama hiçbir şekilde ulaşamadım. Bella’nın bu civarlarda olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir evin bahçesinde ya da eve almış olabilirler. Barınaklara gittim. Ormanlara gittim. Yine de bulamadım. Köpeğimizi bulup bize getirene 2 bin 500 lira para ödülü vereceğiz” diye konuştu.

(İHA)

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Pendik
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