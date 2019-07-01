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Kaybolan mandalarını zehirlenmiş olarak buldular

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 15:53 | Son Güncelleme

Karabük’ün Yenice ilçesinde 3 gündür kayıp olan ve zehirlendikleri belirlenen mandalardan ikisi telef olurken, 1 tanesinin tedavisi sürüyor.Edinilen bilgiye göre Yenice ilçesine bağlı Şirinköy Köyü’nde yaşayan Satılmış ve Ali Bostancı isimli iki kardeş, 3 gündür eve gelmeyen mandalarını bulmak için yakınları ile arama çalışması başlattı.

Kaybolan mandalarını zehirlenmiş olarak buldular

Karabük’ün Yenice ilçesinde 3 gündür kayıp olan ve zehirlendikleri belirlenen mandalardan ikisi telef olurken, 1 tanesinin tedavisi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre Yenice ilçesine bağlı Şirinköy Köyü’nde yaşayan Satılmış ve Ali Bostancı isimli iki kardeş, 3 gündür eve gelmeyen mandalarını bulmak için yakınları ile arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarının ilk gününde Satılmış Bostancı mandalardan ikisini köye yakın civarda hasta halde buldu. Eve getirdiklerinde önlerine konulan yemi ve suyu içmeyen hayvanlar için veteriner çağrıldı. Hayvanları tedavi eden veteriner yaptığı incelemelerde mandaların zehirlendiklerini belirtti. Serum ile tedavi altına alınan hayvanlardan biri zehirlenmeden dolayı telef oldu.
‘Korkunç manzara ile karşılaştılar’
İki kardeş köye 1 kilometre uzaklıkta yer alan Soğuksu Mahallesi’nde diğer kayıp mandaları arama çalışmalarını sürdürdü. Dere kenarında yaptıkları aramada korkunç manzara ile karşılaşan Satılmış ve Ali Bostancı, hayvanlarını telef olmuş halde buldu. Hayvanlarının telef olma sebeplerini öğrenmek isteyen sahipleri veterinere haber verdi. Yapılan incelemelerde de telef olan iki hayvanın zehirlendiği belirlendi. İlçe Tarım Müdürlüğü’nden gelen yetkililer ard arda meydana gelen hayvan ölümlerini araştırmak için olay yerine gelerek bilgi aldı.
Hayvanlarının 3 gündür eve gelmemesi üzerine arama çalışmalarını başlattıklarını belirten Satılmış Bostancı, “Hayvanlarımız her akşam eve gelirlerdi. 3 gün boyunca eve gelmediklerini öğrendiğimde hayvanları bulmak için arama çalışması başlattık. İlk gün 2 hayvanımızı hasta halde bularak eve getirdik. Çağırdığımız veteriner hayvanlarımızın zehirlendiğini belirledi. Başlattığı serum tedavisinin ardından mandalardan biri öldü. Diğer kayıp hayvanlarımızı aradığımızda ise köyümüze yakın bir mahallenin deresinde 2 mandamızı telef halde bulmuş olduk. Yapılan incelemede bu hayvanlarımızın da zehirlendiklerini öğrendik. Toplam 3 hayvanımız telef olurken, birinin tedavisi sürüyor. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.

Kaybolan mandalarını zehirlenmiş olarak buldular

Kaybolan mandalarını zehirlenmiş olarak buldular

Kaybolan mandalarını zehirlenmiş olarak buldular

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