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Kaybolan minik Ömer'in derede cansız bedeni bulundu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 17:30 | Son Güncelleme

OTOPSİ İÇİN MALATYA'YA GÖNDERİLDİ Mardin'in Derik ilçesinde, dün evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve bu sabah derede bulunan Ömer Azak'ın cansız bedeni (11), kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Derik Devlet Hastanesi'nden Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

OTOPSİ İÇİN MALATYA'YA GÖNDERİLDİ Mardin'in Derik ilçesinde, dün evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve bu sabah derede bulunan Ömer Azak'ın cansız bedeni (11), kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Derik Devlet Hastanesi'nden Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan boğulduğu tahmin edilen Ömer Azak'ın son görüntüleri, derenin çevresindeki MOBESE kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, Azak'ın bölgede bir süre gezindiği ve daha sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

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