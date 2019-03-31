HABER

Kaybolan minik Ömer'in derede cansız bedeni bulundu (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 21:47 | Son Güncelleme

YAĞMUR ALTINDA TOPRAĞA VERİLDİ Derik ilçesinde kaybolduktan 20 saat sonra derede cansız bedeni bulunan 10 yaşındaki Ömer Azak'ın cenazesi, Mardin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaybolan minik Ömer'in derede cansız bedeni bulundu (3)

YAĞMUR ALTINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Derik ilçesinde kaybolduktan 20 saat sonra derede cansız bedeni bulunan 10 yaşındaki Ömer Azak'ın cenazesi, Mardin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Derik'in Beşkavak mahallesine getirilen küçük Ömer'in cenazesi, çok sayıda kişinin katılımıyla yağmur altında gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Defin sırasında anne Gurbet Azak, sinir krizleri geçirerek, "Ömer'im beni bırakıp gidiyorsun, uğurlar olsun" diyerek gözyaşı döktü.

FOTOĞRAFLI

Kaybolan minik Ömer'in derede cansız bedeni bulundu (3)Kaybolan minik Ömer'in derede cansız bedeni bulundu (3)

PARTNERKıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!Kıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!
Gaziantep'te 'muhtarlık' kavgası: 3 ölü, 1 yaralı (2) - YenidenGaziantep'te 'muhtarlık' kavgası: 3 ölü, 1 yaralı (2) - Yeniden
İzmir’de silahlı kavga: 1 ölüİzmir’de silahlı kavga: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 4 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 4 kişi hayatını kaybetti

Mansur Yavaş'tan ilk sonuçların ardından açıklama

Mansur Yavaş'tan ilk sonuçların ardından açıklama

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Tüm yurtta sandıklar kapandı! Sonuçlar gelmeye başladı

Tüm yurtta sandıklar kapandı! Sonuçlar gelmeye başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.