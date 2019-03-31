Kaybolan minik Ömer'in derede cansız bedeni bulundu (3)

YAĞMUR ALTINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Derik ilçesinde kaybolduktan 20 saat sonra derede cansız bedeni bulunan 10 yaşındaki Ömer Azak'ın cenazesi, Mardin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Derik'in Beşkavak mahallesine getirilen küçük Ömer'in cenazesi, çok sayıda kişinin katılımıyla yağmur altında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Defin sırasında anne Gurbet Azak, sinir krizleri geçirerek, "Ömer'im beni bırakıp gidiyorsun, uğurlar olsun" diyerek gözyaşı döktü.

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