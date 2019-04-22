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Kaybolan otizmli arkadaşları için chıp ürettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 10:19 | Son Güncelleme

Eskişehir’de lise öğrencilerine yönelik düzenlenen girişimcilik yarışmasında bir grup lise öğrencisi, sürekli kaybolan otizmli arkadaşları için "Eureka Chıp" ismini verdikleri ürünü tasarladı.Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşen yarışmaya farklı okullardan toplam 38 proje katıldı.

Kaybolan otizmli arkadaşları için chıp ürettiler

Eskişehir’de lise öğrencilerine yönelik düzenlenen girişimcilik yarışmasında bir grup lise öğrencisi, sürekli kaybolan otizmli arkadaşları için "Eureka Chıp" ismini verdikleri ürünü tasarladı.
Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşen yarışmaya farklı okullardan toplam 38 proje katıldı. Öğrenciler, ürünlerini kurdukları stantlarda sergiledi. Projeler arasında Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Emir Erçetin, Nuray Kök ve arkadaşlarının sürekli kaybolan otizmli arkadaşları için tasarladıkları Eureka Chıp isimli ürün dikkat çekti. Arkadaşları için örnek bir davranış sergileyen öğrenciler, ürünlerinin satışından elde ettikleri gelirin yüzde 20’sini de bir otizm vakfına bağışlayacak.
"Gelirimizin yüzde 20’lik kısmını bağışlayacağız"
Konuyla ilgili bilgi veren Emir Erçetin, ürünlerinin Alzheimer hastaları ve otizmliler için uygun olduğunu söyledi. Erçetin, "Ürünümüz Eureka Chıp’i Arşimet’ten yola çıkarak tasarladık. Sınıfımızda otizmli bir arkadaşımız olduğu için sürekli kaybolmasından dolayı onu bulmak için böyle bir şey düşündük. Ürünümüz 45-80 metre arasında kullanılıyor. Google Play’den indirerek uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Kişinin üzerindeki bileklik, kolye ya da eşya, çanta, bavul, anahtar gibi kaybolma potansiyeli olan her şey için de kullanılabilir. Desensiz olan ürünlerimiz 20 lira, desensiz olanlar ise 25 lira değerinde. Projemiz Alzheimer hastaları ya da otizmli kişiler için birebir. Gelirimizin yüzde 20’lik kısmını İstanbul’da Tohum Otizm Vakfı’na bağışlayacağız" diye konuştu.
Eureka Chıp hakkında bilgi veren bir diğer öğrenci Nuray Kök ise, "Ürünümüz açık alanlarda kullanılabiliyor. Özellikle engelli bireyler için etkili bir üründür. Tohum Otizm Vakfı’na yardımda bulunmayı düşünüyoruz. Ürünümüzü geliştirmeyi ve birçok alanda kullanmayı düşünüyoruz. Bulma süresi 5-10 dakika arasında değişiyor. Ürünün menzili 45-80 metre arasında, bunu geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaybolan otizmli arkadaşları için chıp ürettiler

Kaybolan otizmli arkadaşları için chıp ürettiler

Kaybolan otizmli arkadaşları için chıp ürettiler

Kaybolan otizmli arkadaşları için chıp ürettiler

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