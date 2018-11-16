Kaybolan otizmli çocuk, 5 saat sonra bulundu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde dün ortadan kaybolan otizmli 8 yaşındaki Osman Alperen Salman, arama kurtarma ekiplerinin 5 saat süren çalışmaları sonucu bulanarak, ailesine teslim edildi.

Serinhisar ilçesi Ayaz Mahallesi'ndeki evlerinin önüne, dün öğleden sonra arkadaşlarıyla oynamak için çıkan otizmli Osman Alperen Salman, ortadan kayboldu. Salman'ın uzun süre eve gelmemesi ve arkadaşlarının da nerede olduğunu bilmemeleri üzerine ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, mahalle çevresinde saat 18.00 sıralarında arama çalışması başlatıldı. Arama kurtarma çalışmalarına Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama ve Kurtarma Derneği (AKUT), İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Arama Kurtarma Ekibi ve Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekiplerinin Denizli şubeleri ile yöre halkı da destek verdi. Kayıp çocuk, yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu mahalle yakınlarında bulundu. Soğuk havadan dolayı oldukça üşüdüğü belirlenen Salman, ambulansla Serinhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen Salman, daha sonra ailesine teslim edildi.

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