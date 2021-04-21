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  4. Kaybolan papağanını sokak sokak arıyor! Bulana para ödülü var

Kaybolan papağanını sokak sokak arıyor! Bulana para ödülü var

21.04.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Pendik'te jako cinsi papağanı kaybolan vatandaş, sokak sokak dolaşarak papağanını arıyor. Aracına megafon sistemi taktırarak arayışını sürdüren Şenol Oğuz isimli kişi, duyarsız kalmayan vatandaşların cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyadan paylaşılıyor. Şenol Oğuz, papağanını bulana 3 bin lira para ödülü vereceğini söyledi.

Pendik’te henüz yavruyken evine alıp büyüttüğü, Çapkın adındaki kırmızı kuyruklu gri jako cinsi papağanı kaybolan Şenol Oğuz isimli vatandaş aracına taktırdığı megafon sitemiyle sokak sokak anons yaparak papağanını aradı. Anons sesini duyan mahalle sakinleri şaşırarak camlara çıktı. Alışılmamış arama yöntemine kayıtsız kalmayan vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla, papağanı bulmak için sokak sokak dolaşan Şenol Oğuz’un aracını görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ses getirdi.

'BULANA 3 BİN LİRA ÖDÜL VEREBİLİRİM'

Papağanın sahibi Şenol Oğuz, "Papağanım Cumartesi saat 4 civarı gitti. O gittiğinden beri zaten aramaya devam ediyoruz. Bizim için evin bir bireyiydi o, kuştan daha öteydi. Zaten biz aramayı bırakmadık. Her türlü afişleri astık direklere, olmadı. Sesli olarak çocuklarımızın isteğiyle bunları yaptık. Aynısını almak sorun değil, aynısını alırız ama aynı sevgiyi verebilir mi, aynı mutluluğu bulabilir miyiz bunu düşünüyoruz sadece. Çocuklar çok ağlıyor. İnsanlardan ricam şu mübarek günde kimdeyse Allah rızası için bize ulaşmaları. Zaten papağının karşılığında kim bize ulaşırsa belli bir miktar para ödülümüz var zaten. Bir an önce bulunmasını, görenlerin bilenlerin bizle iletişim haline geçmesini talep ediyoruz. Papağanımın ismi Çapkın'dı. Jako cinsi, kırmızı kuyruklu. Bebeklikten beri bakıyoruz. Mamasını şırıngayla beslerdik. Bizim için çok değerliydi. Bulana 3 bin lira gibi bir ödül verebilirim. Oğlum niyetliydi 12 yaşında, kendinden geçti duyunca. Geçen akşam kızım rüyasında görüp, uyanıp balkonlara baktı ağladı. Çapkın'ın bulunması için Pendik civarındaki her yere afişler yapıştırdık. Bütün kayıp sitelerine ilanlar verdik. Pendik Kaynarca civarında her yerde arıyoruz" dedi.

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PENDİK BELEDİYE BAŞKANI DA DUYARSIZ KALMADI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere duyarsız kalmayan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de Oğuz için kendi sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından “Birbirini karşılıksız sevenleri gelin buluşturalım. Kırmızı kuyruklu gri jako papağan kaybolmuş. Umarım mutlu haberi kısa sürede veririz” sözleriyle paylaşımda bulunan Ahmet Cin’in paylaşımına yüzlerce beğeni geldi.

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CİN

İHA

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