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Kaybolan penguen 2500 km yüzdü!

Mert Şuşut Mert Şuşut
İLGİNÇ HABERLER  | 20.09.2019 16:11 | Son Güncelleme

Tasman Denizi'ni geçerek Yeni Zelanda'dan Avustralya'nın Victoria eyaletine kadar tam 2 bin 500 kilometre yüzen ve bitkin düşen bir penguen rehabilitasyona alındı.

Bir ay Melbourne Hayvanat Bahçesi'nde tedavi gören Fiordland türü penguen evine dönmesi tekrar denize bırakıldı.

Melbourne Hayvanat Bahçesi'nden yapılan açıklamaya göre Yeni Zelanda'ya özgü Fiordland pengueni, Avustralya'nın Victoria bölgesindeki Kennett Nehri'nde bitkin düşmüş bir halde bulundu.

Hemen ardından Melborune Hayvanat Bahçesi'ndeki tedavi merkezine nakledildi. Burada Temmuz ayı boyunca tedavi gördü, beslenmesi düzenlendi ve yeniden suya dönebilmesi için rehabilitasyona alındı.

Penguen daha sonra yüzme ve suda avlanma becerilerini yeniden kazanabilmesi için Philip Adası Milli Parkı'na alındı.

Doktorların 'artık eve dönebilir' raporu vermesinin ardından penguen Tasman Denizi'ne bırakıldı.

Yolunu kaybeden penguen 2 bin 500 km yüzüp Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya gitti

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