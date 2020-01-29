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Kaybolan Polonyalı kadın turist aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 09:14 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesine tatile gelen Polonyalı turist Magdalena Zak (52), kaldığı otele dönmeyince arama başlatıldı.  Manavgat'ın Titreyengöl turizm bölgesinde 5 yıldızlı otelde tatil yapan Polonya uyruklu Magdalena Zak, dün ayrıldığı otele dönmeyince, otel yetkilileri kayıp ihbarında bulundu.

Kaybolan Polonyalı kadın turist aranıyor

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesine tatile gelen Polonyalı turist Magdalena Zak (52), kaldığı otele dönmeyince arama başlatıldı.
Manavgat'ın Titreyengöl turizm bölgesinde 5 yıldızlı otelde tatil yapan Polonya uyruklu Magdalena Zak, dün ayrıldığı otele dönmeyince, otel yetkilileri kayıp ihbarında bulundu. Yetkililer, Magdelena Zak'ın cep telefonu kullanmadığı için kendisine ulaşılamadığını kaydetti.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Magdelena Zak'ın otel önünden otostop yaparak bindiği otomobilden, içe merkezinde bulunan PTT önünde indiğini tespit etti. Kayıp turisti arama çalışmaları Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün desteğiyle devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Kaybolan Polonyalı kadın turist aranıyor

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