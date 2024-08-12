Kaybolan reçete nasıl bulunur? E-Reçete numaramı kaybettim nasıl bulabilirim?

Vatandaşlar çeşitli şikayetler ya da hastalıklar ile aile hekimlerine, özel hastanelere ya da devlete ait sağlık kurumlarına başvurabilirler. Buralarda doktorlar tarafından gerekli muayeneler ve tetkikler yapıldıktan sonra konulan teşhise istinaden hastaya reçete yazılır. Bugün e-reçete adı verilen bir sistem üzerinden işlem yapılarak kağıt reçete olmadan ilaç temin edebilmektedir. Bu uygulama, sağlık işlemlerini hızlandırmaktadır.

İlaç reçetesi kaybolursa ne olur?

İnternetin artık hayatın neredeyse her alanında yer almaya başlaması devlete ait kurum ve kuruluşları da etkilemiştir. Günümüzde birçok işlem devletin resmî internet siteleri ya da mobil cihazlara indirilebilen uygulamaları aracılığı ile yapılabilmektedir.

Artık doktorlar tarafından yazılan tüm reçeteler Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait sistemde tutulmaktadır. Sistemde kayıtlı olan reçeteler de eczaneler tarafından görülebilmektedir. Bu nedenle günümüzde kağıt reçete olmadan da ilaç temin edebilmek mümkün olur.

Kaybolan reçete nasıl bulunur?

Fiziki olarak ulaşılamayan, bir şekilde kaybedilmiş olan reçeteler devlete ait sanal sistemler aracılığı ile bulunabilmektedir. E-reçete sorgulama işlemleri en hızlı ve en kolay olarak e-Devlet sistemi üzerinden kısa süre içinde yapılabilmektedir.

Hem e-Devlet sistemi hem de bu sistem üzerinden girilebilen e-nabız sistemi sayesinde kaybolan reçeteleri e-reçete olarak bulabilmek mümkündür. Ayrıca tüm önceki işlemler de yine bu sistemler sayesinde görülebilmektedir.

Reçetemi kaybettim ne yapmalıyım?

“Reçetemi kaybettim ne yapmalıyım?” diyen kişiler için de en hızlı ve kolay çözüm e-Devlet sistemidir. Doktorlar tarafından yazılan tüm reçeteler bu sistem üzerinden ulaşılabilir olmaktadır. Eczaneler de bu sistem üzerinden yazılan reçeteyi görebilmekte ve ilacı hastaya teslim edebilmektedirler.

E-Devlet üzerinden reçete sorgulama işlemi yapılabilir. Bunu için birkaç adım takip etmek yeterli olacaktır. E-nabız sistemine de e-Devlet üzerinden girilebileceği gibi direkt olarak şifre ve kimlik numarası ile de giriş yapılabilir.

E-Reçete numaramı kaybettim nasıl bulabilirim?

Reçete no sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden yapılabilir. Aynı şekilde e-nabız sistemi üzerinden de direkt olarak ya da e-Devlet sistemi aracılığı ile sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir. Bunun için şu adımlar izlenir: