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Kaybolan Rus kadın turiste, Türk işi yardım

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 15:39 | Son Güncelleme

Antalya’nın Demre ilçesine kafile ile ziyarete gelen Rus turist, kilise ziyaret sonrası kayboldu.

Antalya’nın Demre ilçesine kafile ile ziyarete gelen Rus turist, kilise ziyaret sonrası kayboldu. Kaybolduğunu anlatıp yardım isteyen Rus kadın turist ile bölge esnafı arasındaki diyaloglar gülümsetti. Güçlükle kadınla anlaşabilen esnaf, otomobiline aldığı turisti otobüsüne ulaştırdı.
Her gün yüzlerce turistin ziyaret ettiği Noel Baba Kilisesi, (Aziz (St.) Nikolas Anıt Müzesi) ve Myra Antik Kenti ziyaretleri için Demre ilçesine gelen Rus kafileden ayrılan bir turist, bir süre sonra kayboldu. Kiliseden 1,5 kilometre uzaklıkta esnaflara kaybolduğunu anlatmaya çalışan ve Türkçe bilmeyen turist ile yabancı dil bilmeyen esnaf arasındaki esprili diyaloglar sosyal medya kanallarına yüklenince beğeni ve paylaşımlar ile fenomen oldu.
Demre ilçesinde hırdavat malzemeleri ticareti yapan Yalçın Parmaksız ve arkadaşı Fatih Temel sohbet ederken iş yerine gelen Rus turist, kaybolduğunu anlatmaya çalıştığını yabancı dil bilmedikleri halde Türk misafirperverliğini gösterdiklerini belirtti.
Fatih Temel, “Arkadaşımla iş yerinde vakit geçirirken, kapıda birden turist belirdi. Yolunu kaybetmiş, Noel Baba Kilisesi’ni ziyaret sonrası otobüs ararken buralara kadar gelmiş. Biraz zor oldu ama derdini anladık, aracımıza aldık. Otobüsünü bulmak için Noel Baba Kilisesi’ne götürdük. Orada otobüsünü bulmak için epey uğraştık, hatta tur hosteslerinden azar bile işittik. ‘Bu kadının sizde ne işi var’ diye. Sonra eşiyle buluşturduk yolcu ettik" dedi.
İş yeri sahibi Yalçın Parmaksız ise "Demre ilçesinde esnafım, yolunu kaybetmiş bir turist dükkanımıza geldi. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Turizm otelcilik mezunuyum, yabancı dil bilmem gerekirken, bunun eksikliğini bir kez daha hissetmiş oldum, ama elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Keyifli bir şekilde otobüsüne ulaştırdık. Bir kez daha böyle bir şeyle karşılaşsak yine yardımcı oluruz.”diye konuştu.

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